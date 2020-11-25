https://ria.ru/20201125/investory-1586230028.html

XIII форум "People Investor 2020: ESG - для всех!"

XIII форум "People Investor 2020: ESG - для всех!"

2 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XIII форум "People Investor 2020:ESG - для всех!".

2020-11-25T12:22

2020-11-25T12:22

2020-11-25T12:22

анонсы

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Задать вопросПандемия, охватившая весь мир, обрушила общепринятую пирамиду ценностей, поставив на первый план для граждан базовые приоритеты безопасности и заботы о здоровье. Для управленцев сохранение непрерывности бизнеса вошло в прямую зависимость от выполнения запросов общества. Имиджевая составляющая общественных программ отошла на второй план, уступив место программам спасения людей, бизнеса, территорий.В сложившейся ситуации круг компаний, развернувших социальные программы, значительно расширился. Бизнес почувствовал, что персонал является залогом выживания, а приоритет общественного блага над корпоративным - единственный путь сохранения компании.Международные эксперты называют это ESG-принципами, т.е. экологическая политика, социальная роль компании и ее корпоративное управление. Следование этим принципам способно увеличить возврат на капитал в долгосрочном периоде и выстроить устойчивую модель развития бизнеса.Какие ценности вышли на первый план в этот пандемийный год? Какова глубина вовлечения бизнеса в решение социальных и экологических задач? Каков уровень ответственности компаний перед собственным персоналом? К участию в мероприятии приглашены представители компаний: Сахалин Энерджи, Газпром нефть, Медицинская консалтинговая организация, BIOCAD, Coca-cola в России, Nord Stream 2, Unilever, Академия Росатома, курорт Красная Поляна, ОМК, Свеза, Северсталь, СИБУР, СУЭК.Организатор форума-Ассоциация менеджеров.Партнеры форума: Альфа-банк, АФК "Система", Банк "Открытие", ВТБ Капитал Инвестиции.Организационные партнеры: Nestle, MiKo.Генеральный информационный партнер-АЭИ ПРАЙМ.Генеральный радиопартнер-Business FM.Стратегический информационный партнер - Kommersant Events.Инфопартнеры: Business Exсellence, Американская торговая палата в России, Устойчивый бизнес, телеканал "Про бизнес", АКПП, журнал "БОСС", Первый национальный, Бизнес & общество, Платформа. Устойчивое развитие," Серебряный Лучник", Мир Тесен, Jobsora, Ассоциация оздоровительного туризма, HR-tv.ru, Агентство социальной информации.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы