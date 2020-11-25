XIII форум "People Investor 2020: ESG - для всех!"
2 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XIII форум "People Investor 2020:ESG - для всех!".
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Пандемия, охватившая весь мир, обрушила общепринятую пирамиду ценностей, поставив на первый план для граждан базовые приоритеты безопасности и заботы о здоровье. Для управленцев сохранение непрерывности бизнеса вошло в прямую зависимость от выполнения запросов общества. Имиджевая составляющая общественных программ отошла на второй план, уступив место программам спасения людей, бизнеса, территорий.
В сложившейся ситуации круг компаний, развернувших социальные программы, значительно расширился. Бизнес почувствовал, что персонал является залогом выживания, а приоритет общественного блага над корпоративным - единственный путь сохранения компании.
Международные эксперты называют это ESG-принципами, т.е. экологическая политика, социальная роль компании и ее корпоративное управление. Следование этим принципам способно увеличить возврат на капитал в долгосрочном периоде и выстроить устойчивую модель развития бизнеса.
Какие ценности вышли на первый план в этот пандемийный год? Какова глубина вовлечения бизнеса в решение социальных и экологических задач? Каков уровень ответственности компаний перед собственным персоналом?
К участию в мероприятии приглашены представители компаний: Сахалин Энерджи, Газпром нефть, Медицинская консалтинговая организация, BIOCAD, Coca-cola в России, Nord Stream 2, Unilever, Академия Росатома, курорт Красная Поляна, ОМК, Свеза, Северсталь, СИБУР, СУЭК.
Организатор форума-Ассоциация менеджеров.
Партнеры форума: Альфа-банк, АФК "Система", Банк "Открытие", ВТБ Капитал Инвестиции.
Организационные партнеры: Nestle, MiKo.
Генеральный информационный партнер-АЭИ ПРАЙМ.
Генеральный радиопартнер-Business FM.
Стратегический информационный партнер - Kommersant Events.
Инфопартнеры: Business Exсellence, Американская торговая палата в России, Устойчивый бизнес, телеканал "Про бизнес", АКПП, журнал "БОСС", Первый национальный, Бизнес & общество, Платформа. Устойчивое развитие," Серебряный Лучник", Мир Тесен, Jobsora, Ассоциация оздоровительного туризма, HR-tv.ru, Агентство социальной информации.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Пандемия, охватившая весь мир, обрушила общепринятую пирамиду ценностей, поставив на первый план для граждан базовые приоритеты безопасности и заботы о здоровье. Для управленцев сохранение непрерывности бизнеса вошло в прямую зависимость от выполнения запросов общества. Имиджевая составляющая общественных программ отошла на второй план, уступив место программам спасения людей, бизнеса, территорий.
В сложившейся ситуации круг компаний, развернувших социальные программы, значительно расширился. Бизнес почувствовал, что персонал является залогом выживания, а приоритет общественного блага над корпоративным - единственный путь сохранения компании.
Международные эксперты называют это ESG-принципами, т.е. экологическая политика, социальная роль компании и ее корпоративное управление. Следование этим принципам способно увеличить возврат на капитал в долгосрочном периоде и выстроить устойчивую модель развития бизнеса.
Какие ценности вышли на первый план в этот пандемийный год? Какова глубина вовлечения бизнеса в решение социальных и экологических задач? Каков уровень ответственности компаний перед собственным персоналом?
К участию в мероприятии приглашены представители компаний: Сахалин Энерджи, Газпром нефть, Медицинская консалтинговая организация, BIOCAD, Coca-cola в России, Nord Stream 2, Unilever, Академия Росатома, курорт Красная Поляна, ОМК, Свеза, Северсталь, СИБУР, СУЭК.
Организатор форума-Ассоциация менеджеров.
Партнеры форума: Альфа-банк, АФК "Система", Банк "Открытие", ВТБ Капитал Инвестиции.
Организационные партнеры: Nestle, MiKo.
Генеральный информационный партнер-АЭИ ПРАЙМ.
Генеральный радиопартнер-Business FM.
Стратегический информационный партнер - Kommersant Events.
Инфопартнеры: Business Exсellence, Американская торговая палата в России, Устойчивый бизнес, телеканал "Про бизнес", АКПП, журнал "БОСС", Первый национальный, Бизнес & общество, Платформа. Устойчивое развитие," Серебряный Лучник", Мир Тесен, Jobsora, Ассоциация оздоровительного туризма, HR-tv.ru, Агентство социальной информации.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru