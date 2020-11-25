https://ria.ru/20201125/ilya-prusikin-1586269934.html

Лидер Little Big загипнотизировал пользователей танцем с клоном

Лидер Little Big загипнотизировал пользователей танцем с клоном

Солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) разместил в Instagram видео, как танцует вместе со своим "клоном" под музыку Hypnodancer. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:41

2020-11-25T15:41

2020-11-25T15:41

шоубиз

ильич (илья прусикин)

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) разместил в Instagram видео, как танцует вместе со своим "клоном" под музыку Hypnodancer."Два самых сексуальных человека в мире по версии всех журналов всего мира. Я секси?" – спрашивает Ильич пользователей.Под вторым "человеком", видимо, подразумевается танцующая на кресле 3D-модель артиста.Всего за день это видео уже набрало больше полумиллиона просмотров и множество комментариев."Секси. Однозначно", "На это можно смотреть бесконечно", "Лучший", "Не знаю, кто из тебя более секси, чем ты", – пишут Ильичу поклонники, а один из пользователей в шутку спрашивает: "Где на этом ролике оригинал?"

https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585020929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильич (илья прусикин), little big, знаменитости, звезды