https://ria.ru/20201125/ilya-prusikin-1586269934.html
Лидер Little Big загипнотизировал пользователей танцем с клоном
Лидер Little Big загипнотизировал пользователей танцем с клоном
Солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) разместил в Instagram видео, как танцует вместе со своим "клоном" под музыку Hypnodancer. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:41
2020-11-25T15:41
2020-11-25T15:41
шоубиз
ильич (илья прусикин)
little big
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268928_0:198:858:681_1400x0_80_0_0_0bcedeffb10aa51145d90d4cec107e9e.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) разместил в Instagram видео, как танцует вместе со своим "клоном" под музыку Hypnodancer."Два самых сексуальных человека в мире по версии всех журналов всего мира. Я секси?" – спрашивает Ильич пользователей.Под вторым "человеком", видимо, подразумевается танцующая на кресле 3D-модель артиста.Всего за день это видео уже набрало больше полумиллиона просмотров и множество комментариев."Секси. Однозначно", "На это можно смотреть бесконечно", "Лучший", "Не знаю, кто из тебя более секси, чем ты", – пишут Ильичу поклонники, а один из пользователей в шутку спрашивает: "Где на этом ролике оригинал?"
https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585020929.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268928_0:180:858:824_1400x0_80_0_0_ff6d1cb25809b54f56551f23080830fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильич (илья прусикин), little big, знаменитости, звезды
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости
. Солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) разместил
в Instagram видео, как танцует вместе со своим "клоном" под музыку Hypnodancer.
"Два самых сексуальных человека в мире по версии всех журналов всего мира. Я секси?" – спрашивает Ильич пользователей.
Под вторым "человеком", видимо, подразумевается танцующая на кресле 3D-модель артиста.
Всего за день это видео уже набрало больше полумиллиона просмотров и множество комментариев.
"Секси. Однозначно", "На это можно смотреть бесконечно", "Лучший", "Не знаю, кто из тебя более секси, чем ты", – пишут Ильичу поклонники, а один из пользователей в шутку спрашивает: "Где на этом ролике оригинал?"