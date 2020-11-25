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https://ria.ru/20201125/ilya-prusikin-1586269934.html
Лидер Little Big загипнотизировал пользователей танцем с клоном
Лидер Little Big загипнотизировал пользователей танцем с клоном
Солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) разместил в Instagram видео, как танцует вместе со своим "клоном" под музыку Hypnodancer. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:41
2020-11-25T15:41
шоубиз
ильич (илья прусикин)
little big
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) разместил в Instagram видео, как танцует вместе со своим "клоном" под музыку Hypnodancer."Два самых сексуальных человека в мире по версии всех журналов всего мира. Я секси?" – спрашивает Ильич пользователей.Под вторым "человеком", видимо, подразумевается танцующая на кресле 3D-модель артиста.Всего за день это видео уже набрало больше полумиллиона просмотров и множество комментариев."Секси. Однозначно", "На это можно смотреть бесконечно", "Лучший", "Не знаю, кто из тебя более секси, чем ты", – пишут Ильичу поклонники, а один из пользователей в шутку спрашивает: "Где на этом ролике оригинал?"
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ильич (илья прусикин), little big, знаменитости, звезды

Лидер Little Big загипнотизировал пользователей танцем с клоном

15:41 25.11.2020
 
© @iliyaprusikin/InstagramКадр видео iliyaprusikin в Instagram
Кадр видео iliyaprusikin в Instagram - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© @iliyaprusikin/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Солист группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич) разместил в Instagram видео, как танцует вместе со своим "клоном" под музыку Hypnodancer.
"Два самых сексуальных человека в мире по версии всех журналов всего мира. Я секси?" спрашивает Ильич пользователей.
Под вторым "человеком", видимо, подразумевается танцующая на кресле 3D-модель артиста.
Всего за день это видео уже набрало больше полумиллиона просмотров и множество комментариев.
"Секси. Однозначно", "На это можно смотреть бесконечно", "Лучший", "Не знаю, кто из тебя более секси, чем ты", пишут Ильичу поклонники, а один из пользователей в шутку спрашивает: "Где на этом ролике оригинал?"
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 15:55Культура
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ШоубизИльич (Илья Прусикин)Little BigЗнаменитостизвезды
 
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