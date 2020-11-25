https://ria.ru/20201125/ig-1586186803.html

Житель США признался в заговоре для совершения терактов от лица ИГ*

Житель США признался в заговоре для совершения терактов от лица ИГ*

Житель Южной Каролины во вторник признался в заговоре для совершения террористических атак в США и за границей от имени террористической группировки "Исламское... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T04:29

2020-11-25T04:29

2020-11-25T04:29

исламское государство

сша

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель Южной Каролины во вторник признался в заговоре для совершения террористических атак в США и за границей от имени террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил минюст США.По данным минюста, 34-летний Кристофер Шон Мэттьюс (также известный как Али Джибриль) признался в заговоре с целью оказания поддержки ИГ*. Мэттьюс завил, что с мая 2019 года он находился в сговоре с 22-летним жителем Техаса, чтобы поделиться информацией об изготовлении бомбы для организации терактов внутри страны и за рубежом. Он также признался, что должен был радикализировать и привлекать других людей поддержать ИГ*.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Мэттьюс признался, что замышлял атаки в том числе на Белый дом и небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке.Минюст сообщил, что обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор ему будет вынесен 4 марта 2021 года в городе Сан-Антонио, Техас. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/lavrov-1586086442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, сша, в мире