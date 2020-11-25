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Житель США признался в заговоре для совершения терактов от лица ИГ*
Житель США признался в заговоре для совершения терактов от лица ИГ*
Житель Южной Каролины во вторник признался в заговоре для совершения террористических атак в США и за границей от имени террористической группировки "Исламское... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T04:29
2020-11-25T04:29
исламское государство
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель Южной Каролины во вторник признался в заговоре для совершения террористических атак в США и за границей от имени террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил минюст США.По данным минюста, 34-летний Кристофер Шон Мэттьюс (также известный как Али Джибриль) признался в заговоре с целью оказания поддержки ИГ*. Мэттьюс завил, что с мая 2019 года он находился в сговоре с 22-летним жителем Техаса, чтобы поделиться информацией об изготовлении бомбы для организации терактов внутри страны и за рубежом. Он также признался, что должен был радикализировать и привлекать других людей поддержать ИГ*.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Мэттьюс признался, что замышлял атаки в том числе на Белый дом и небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке.Минюст сообщил, что обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор ему будет вынесен 4 марта 2021 года в городе Сан-Антонио, Техас. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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исламское государство, сша, в мире

Житель США признался в заговоре для совершения терактов от лица ИГ*

04:29 25.11.2020
 
CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, IdahoАвтомобили полиции в США
Автомобили полиции в США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, Idaho
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Житель Южной Каролины во вторник признался в заговоре для совершения террористических атак в США и за границей от имени террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил минюст США.
По данным минюста, 34-летний Кристофер Шон Мэттьюс (также известный как Али Джибриль) признался в заговоре с целью оказания поддержки ИГ*. Мэттьюс завил, что с мая 2019 года он находился в сговоре с 22-летним жителем Техаса, чтобы поделиться информацией об изготовлении бомбы для организации терактов внутри страны и за рубежом. Он также признался, что должен был радикализировать и привлекать других людей поддержать ИГ*.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Мэттьюс признался, что замышлял атаки в том числе на Белый дом и небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке.
Минюст сообщил, что обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор ему будет вынесен 4 марта 2021 года в городе Сан-Антонио, Техас.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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