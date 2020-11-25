Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/huawei-1586205358.html
В России представили умную Hi-Fi-колонку, которая порадует меломанов
В России представили умную Hi-Fi-колонку, которая порадует меломанов
Компания Huawei представляет на российском рынке умную колонку Huawei Sound, которая создана совместно с французским брендом Devialet, известным новаторскими... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:24
2020-11-25T19:47
россия
huawei technologies
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586204338_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_f3e328db2c9ac69c30fcd5e5efdd24d3.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Компания Huawei представляет на российском рынке умную колонку Huawei Sound, которая создана совместно с французским брендом Devialet, известным новаторскими цифровыми решениями в области премиальной домашней акустики.Мощь звукаHuawei Sound получила три широкополосных динамика мощностью пять ватт, четырехдюймовый сабвуфер на 40 ватт и два симметричных пассивных излучателя. Аудиосистема откалибрована по профессиональным алгоритмам, которые гарантируют стабильно высокое качество звучания и отсутствие искажений.Широкополосные динамики под управлением фирменной технологии Devialet SPACE создают объемное звучание, которое можно сравнить с атмосферой концертного зала. Если традиционная многоканальная стереосистема предполагает установку в пространстве нескольких устройств, то благодаря технологии Devialet SPACE это делать необязательно. Достаточно разместить у себя всего одну колонку Huawei Sound и с ее помощью наслаждаться кинематографичным звуком.Технология поддерживает четыре режима воспроизведения звука: "Сцена", "Вокал" (с приглушением звука инструментов и выделением голоса), Hi-Fi (с передачей максимально реалистичного звука) и "Басы" (с усилением низких частот для акцентирования ритма).При своей компактности умная колонка Huawei Sound способна воспроизводить звук громкостью до 90 дБ без искажений.Простота в использовании и премиальный дизайнКолонка получила поддержку функции OneHop (технология Huawei Share) для быстрого и беспроводного подключения к смартфону Huawei с помощью NFC. Просто приложив телефон к корпусу колонки, можно мгновенно установить соединение, и Huawei Sound начнет воспроизводить звук из фильма или клипа, запущенных на смартфоне. Также колонка поддерживает технологию передачи звука через Bluetooth или AUX-кабель.Дизайн устройства под стать его функционалу — лаконичный корпус Huawei Sound имеет глянцевое покрытие, как у элитного рояля. Колонка оснащена цветным RGB-индикатором, который пульсирует в такт с музыкой. Устройством удобно управлять с помощью сенсорных кнопок с плавным откликом.Нижняя часть Huawei Sound защищена бесшовным тканевым покрытием, которое не мешает чистой передаче звука, но препятствует попаданию внутрь пыли и брызг.В России продажи Huawei Sound стартуют уже 25 ноября. За умную колонку для меломанов просят 13 990 рублей.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586204338_355:0:3086:2048_1400x0_80_0_0_3f22bc0838c056c7d7911b5f23ba3e5d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, huawei technologies, технологии

В России представили умную Hi-Fi-колонку, которая порадует меломанов

10:24 25.11.2020 (обновлено: 19:47 25.11.2020)
 
© HuaweiКолонка Huawei
Колонка Huawei - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Компания Huawei представляет на российском рынке умную колонку Huawei Sound, которая создана совместно с французским брендом Devialet, известным новаторскими цифровыми решениями в области премиальной домашней акустики.

Мощь звука

Huawei Sound получила три широкополосных динамика мощностью пять ватт, четырехдюймовый сабвуфер на 40 ватт и два симметричных пассивных излучателя. Аудиосистема откалибрована по профессиональным алгоритмам, которые гарантируют стабильно высокое качество звучания и отсутствие искажений.
Широкополосные динамики под управлением фирменной технологии Devialet SPACE создают объемное звучание, которое можно сравнить с атмосферой концертного зала. Если традиционная многоканальная стереосистема предполагает установку в пространстве нескольких устройств, то благодаря технологии Devialet SPACE это делать необязательно. Достаточно разместить у себя всего одну колонку Huawei Sound и с ее помощью наслаждаться кинематографичным звуком.
© HuaweiКолонка Huawei Sound
Колонка Huawei - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Huawei
Колонка Huawei Sound
Технология поддерживает четыре режима воспроизведения звука: "Сцена", "Вокал" (с приглушением звука инструментов и выделением голоса), Hi-Fi (с передачей максимально реалистичного звука) и "Басы" (с усилением низких частот для акцентирования ритма).
При своей компактности умная колонка Huawei Sound способна воспроизводить звук громкостью до 90 дБ без искажений.

Простота в использовании и премиальный дизайн

Колонка получила поддержку функции OneHop (технология Huawei Share) для быстрого и беспроводного подключения к смартфону Huawei с помощью NFC. Просто приложив телефон к корпусу колонки, можно мгновенно установить соединение, и Huawei Sound начнет воспроизводить звук из фильма или клипа, запущенных на смартфоне. Также колонка поддерживает технологию передачи звука через Bluetooth или AUX-кабель.
Дизайн устройства под стать его функционалу — лаконичный корпус Huawei Sound имеет глянцевое покрытие, как у элитного рояля. Колонка оснащена цветным RGB-индикатором, который пульсирует в такт с музыкой. Устройством удобно управлять с помощью сенсорных кнопок с плавным откликом.
© HuaweiКолонка Huawei Sound
Колонка Huawei Sound - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Huawei
Колонка Huawei Sound
Нижняя часть Huawei Sound защищена бесшовным тканевым покрытием, которое не мешает чистой передаче звука, но препятствует попаданию внутрь пыли и брызг.
В России продажи Huawei Sound стартуют уже 25 ноября. За умную колонку для меломанов просят 13 990 рублей.
 
РоссияHuawei TechnologiesТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния