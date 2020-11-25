https://ria.ru/20201125/huawei-1586205358.html

В России представили умную Hi-Fi-колонку, которая порадует меломанов

В России представили умную Hi-Fi-колонку, которая порадует меломанов

Компания Huawei представляет на российском рынке умную колонку Huawei Sound, которая создана совместно с французским брендом Devialet, известным новаторскими... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:24

2020-11-25T10:24

2020-11-25T19:47

россия

huawei technologies

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586204338_0:0:3642:2048_1400x0_80_0_0_f3e328db2c9ac69c30fcd5e5efdd24d3.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Компания Huawei представляет на российском рынке умную колонку Huawei Sound, которая создана совместно с французским брендом Devialet, известным новаторскими цифровыми решениями в области премиальной домашней акустики.Мощь звукаHuawei Sound получила три широкополосных динамика мощностью пять ватт, четырехдюймовый сабвуфер на 40 ватт и два симметричных пассивных излучателя. Аудиосистема откалибрована по профессиональным алгоритмам, которые гарантируют стабильно высокое качество звучания и отсутствие искажений.Широкополосные динамики под управлением фирменной технологии Devialet SPACE создают объемное звучание, которое можно сравнить с атмосферой концертного зала. Если традиционная многоканальная стереосистема предполагает установку в пространстве нескольких устройств, то благодаря технологии Devialet SPACE это делать необязательно. Достаточно разместить у себя всего одну колонку Huawei Sound и с ее помощью наслаждаться кинематографичным звуком.Технология поддерживает четыре режима воспроизведения звука: "Сцена", "Вокал" (с приглушением звука инструментов и выделением голоса), Hi-Fi (с передачей максимально реалистичного звука) и "Басы" (с усилением низких частот для акцентирования ритма).При своей компактности умная колонка Huawei Sound способна воспроизводить звук громкостью до 90 дБ без искажений.Простота в использовании и премиальный дизайнКолонка получила поддержку функции OneHop (технология Huawei Share) для быстрого и беспроводного подключения к смартфону Huawei с помощью NFC. Просто приложив телефон к корпусу колонки, можно мгновенно установить соединение, и Huawei Sound начнет воспроизводить звук из фильма или клипа, запущенных на смартфоне. Также колонка поддерживает технологию передачи звука через Bluetooth или AUX-кабель.Дизайн устройства под стать его функционалу — лаконичный корпус Huawei Sound имеет глянцевое покрытие, как у элитного рояля. Колонка оснащена цветным RGB-индикатором, который пульсирует в такт с музыкой. Устройством удобно управлять с помощью сенсорных кнопок с плавным откликом.Нижняя часть Huawei Sound защищена бесшовным тканевым покрытием, которое не мешает чистой передаче звука, но препятствует попаданию внутрь пыли и брызг.В России продажи Huawei Sound стартуют уже 25 ноября. За умную колонку для меломанов просят 13 990 рублей.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, huawei technologies, технологии