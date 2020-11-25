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У России есть все возможности для защиты своих границ, заявил Косачев
У России есть все возможности для защиты своих границ, заявил Косачев
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть правовой, политический и силовой инструментарий для защиты своих национальных РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:20
2020-11-25T17:20
2020-11-25T17:20
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть правовой, политический и силовой инструментарий для защиты своих национальных интересов, включая незыблемость госграниц.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого."Это демонстрация силы, это демонстрация неуважения к международному праву и достигнутым договоренностям в этой сфере", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".Он отметил, что то, как Россия регулирует свои территориальные воды в акватории залива Петра Великого, соответствует и букве, и духу международной конвенции по морскому праву.Косачев также добавил, что США – единственная морская держава, которая не поддержала документ.Косачев пояснил, что конвенция предусматривает право мирного прохода как гражданских, так и военных судов, но в данном случае ни о каком мирном проходе речи быть не может. "Это осознанная демонстрация непризнания США тех границ, которые признаются на международном уровне", - сказал он.При этом похожие провокации США осуществляют и в отношении других стран, так, Китай периодически выражает протест против действий ВМС США в водах, которые считают своими, сказал он.По мнению Косачева, Вашингтон это делает для того, чтобы "продемонстрировать флаг", показать, кто тут главный.По его словам, Россия не признает такие методы и намерена защищать свои интересы. "Для этого у нас есть и правовой, и политический, и силовой инструментарий, которые и были продемонстрированы для защиты наших национальных интересов", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/sanktsii-1586273489.html
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россия, военно-морские силы сша, константин косачев, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
заявил, что у России есть правовой, политический и силовой инструментарий для защиты своих национальных интересов, включая незыблемость госграниц.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.
"Это демонстрация силы, это демонстрация неуважения к международному праву и достигнутым договоренностям в этой сфере", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".
Он отметил, что то, как Россия регулирует свои территориальные воды в акватории залива Петра Великого, соответствует и букве, и духу международной конвенции по морскому праву.
Косачев также добавил, что США
– единственная морская держава, которая не поддержала документ.
Косачев пояснил, что конвенция предусматривает право мирного прохода как гражданских, так и военных судов, но в данном случае ни о каком мирном проходе речи быть не может. "Это осознанная демонстрация непризнания США тех границ, которые признаются на международном уровне", - сказал он.
При этом похожие провокации США осуществляют и в отношении других стран, так, Китай периодически выражает протест против действий ВМС США в водах, которые считают своими, сказал он.
По мнению Косачева, Вашингтон это делает для того, чтобы "продемонстрировать флаг", показать, кто тут главный.
По его словам, Россия не признает такие методы и намерена защищать свои интересы. "Для этого у нас есть и правовой, и политический, и силовой инструментарий, которые и были продемонстрированы для защиты наших национальных интересов", - заключил он.