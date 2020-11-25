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У России есть все возможности для защиты своих границ, заявил Косачев
У России есть все возможности для защиты своих границ, заявил Косачев
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть правовой, политический и силовой инструментарий для защиты своих национальных РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:20
2020-11-25T17:20
россия
военно-морские силы сша
константин косачев
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть правовой, политический и силовой инструментарий для защиты своих национальных интересов, включая незыблемость госграниц.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого."Это демонстрация силы, это демонстрация неуважения к международному праву и достигнутым договоренностям в этой сфере", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".Он отметил, что то, как Россия регулирует свои территориальные воды в акватории залива Петра Великого, соответствует и букве, и духу международной конвенции по морскому праву.Косачев также добавил, что США – единственная морская держава, которая не поддержала документ.Косачев пояснил, что конвенция предусматривает право мирного прохода как гражданских, так и военных судов, но в данном случае ни о каком мирном проходе речи быть не может. "Это осознанная демонстрация непризнания США тех границ, которые признаются на международном уровне", - сказал он.При этом похожие провокации США осуществляют и в отношении других стран, так, Китай периодически выражает протест против действий ВМС США в водах, которые считают своими, сказал он.По мнению Косачева, Вашингтон это делает для того, чтобы "продемонстрировать флаг", показать, кто тут главный.По его словам, Россия не признает такие методы и намерена защищать свои интересы. "Для этого у нас есть и правовой, и политический, и силовой инструментарий, которые и были продемонстрированы для защиты наших национальных интересов", - заключил он.
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россия, военно-морские силы сша, константин косачев, вашингтон (город), сша, в мире

У России есть все возможности для защиты своих границ, заявил Косачев

17:20 25.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть правовой, политический и силовой инструментарий для защиты своих национальных интересов, включая незыблемость госграниц.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.
"Это демонстрация силы, это демонстрация неуважения к международному праву и достигнутым договоренностям в этой сфере", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".
Он отметил, что то, как Россия регулирует свои территориальные воды в акватории залива Петра Великого, соответствует и букве, и духу международной конвенции по морскому праву.
Косачев также добавил, что США – единственная морская держава, которая не поддержала документ.
Косачев пояснил, что конвенция предусматривает право мирного прохода как гражданских, так и военных судов, но в данном случае ни о каком мирном проходе речи быть не может. "Это осознанная демонстрация непризнания США тех границ, которые признаются на международном уровне", - сказал он.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 15:08Сказано в эфире
"США не просто вводят санкции". Что Байден планирует против России?США могут ввести санкции против нескольких десятков российских предприятий и госучреждений. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik объяснил, почему эти санкции вводятся именно сейчас и к чему, по его мнению, нужно готовиться в дальнейшем.
При этом похожие провокации США осуществляют и в отношении других стран, так, Китай периодически выражает протест против действий ВМС США в водах, которые считают своими, сказал он.
По мнению Косачева, Вашингтон это делает для того, чтобы "продемонстрировать флаг", показать, кто тут главный.
По его словам, Россия не признает такие методы и намерена защищать свои интересы. "Для этого у нас есть и правовой, и политический, и силовой инструментарий, которые и были продемонстрированы для защиты наших национальных интересов", - заключил он.
 
РоссияВоенно-морские силы СШАКонстантин КосачевВашингтон (город)СШАВ мире
 
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