https://ria.ru/20201125/granitsy-1586303417.html

У России есть все возможности для защиты своих границ, заявил Косачев

У России есть все возможности для защиты своих границ, заявил Косачев

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть правовой, политический и силовой инструментарий для защиты своих национальных РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:20

2020-11-25T17:20

2020-11-25T17:20

россия

военно-морские силы сша

константин косачев

вашингтон (город)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть правовой, политический и силовой инструментарий для защиты своих национальных интересов, включая незыблемость госграниц.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого."Это демонстрация силы, это демонстрация неуважения к международному праву и достигнутым договоренностям в этой сфере", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".Он отметил, что то, как Россия регулирует свои территориальные воды в акватории залива Петра Великого, соответствует и букве, и духу международной конвенции по морскому праву.Косачев также добавил, что США – единственная морская держава, которая не поддержала документ.Косачев пояснил, что конвенция предусматривает право мирного прохода как гражданских, так и военных судов, но в данном случае ни о каком мирном проходе речи быть не может. "Это осознанная демонстрация непризнания США тех границ, которые признаются на международном уровне", - сказал он.При этом похожие провокации США осуществляют и в отношении других стран, так, Китай периодически выражает протест против действий ВМС США в водах, которые считают своими, сказал он.По мнению Косачева, Вашингтон это делает для того, чтобы "продемонстрировать флаг", показать, кто тут главный.По его словам, Россия не признает такие методы и намерена защищать свои интересы. "Для этого у нас есть и правовой, и политический, и силовой инструментарий, которые и были продемонстрированы для защиты наших национальных интересов", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/sanktsii-1586273489.html

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вашингтон (город)

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россия, военно-морские силы сша, константин косачев, вашингтон (город), сша, в мире