https://ria.ru/20201125/gosduma-1586304555.html
В Госдуме ответили на сообщения о новых санкциях США против России
В Госдуме ответили на сообщения о новых санкциях США против России
Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:26
2020-11-25T17:26
2020-11-25T17:26
россия
госдума рф
елена панина
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений, однако на американский вызов всегда находится достойный ответ, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя возможное включение в санкционный список США еще 28 российских организаций.Ранее сообщалось, что двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем."В последние годы Россия существенно продвинулась в части укрепления своего оборонного потенциала, прежде всего в сфере стратегических вооружений. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в этой сфере", - сказала Панина.По мнению парламентария, американские власти ищут "точки уязвимости" как у России, так и Китая."В отношении России речь идет о стремлении США помешать международной кооперации российского ВПК с партнерами из других стран, заблокировать доступ к иностранным комплектующим. Еще более очевидны попытки американской стороны поставить под удар мирное международное сотрудничество России в сфере гражданского авиастроения", - подчеркнула Панина.В то же время, добавляет депутат, в отношении Китая используется другая стратегия. КНР полностью самодостаточна с точки зрения производственной базы, однако нуждается в российских технологиях для того, чтобы сократить отставание от США в военной сфере, отметила Панина."Введением подобных санкций США пытаются одновременно нанести удар и по КНР, и России, и по потенциальным партнерам РФ в третьих странах. Эти подходы реализуются американской стороной уже на протяжении полувека, однако нельзя сказать, что такие действия всегда эффективны. В конечном счете американское давление заставляет и РФ, и Китай искать и успешно находить собственные технологические решения. На американский вызов всегда находится достойный ответ", - констатировала депутат.
https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586252137.html
https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html
https://ria.ru/20201125/aviastroenie-1586251784.html
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россия, госдума рф, елена панина, китай, сша, в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы
и Пекина
в сфере стратегических вооружений, однако на американский вызов всегда находится достойный ответ, заявила РИА Новости член комитета Госдумы
по международным делам Елена Панина
, комментируя возможное включение в санкционный список США
еще 28 российских организаций.
Ранее сообщалось, что двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем
.
"В последние годы Россия существенно продвинулась в части укрепления своего оборонного потенциала, прежде всего в сфере стратегических вооружений. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в этой сфере", - сказала Панина.
По мнению парламентария, американские власти ищут "точки уязвимости" как у России, так и Китая.
"В отношении России речь идет о стремлении США помешать международной кооперации российского ВПК с партнерами из других стран, заблокировать доступ к иностранным комплектующим. Еще более очевидны попытки американской стороны поставить под удар мирное международное сотрудничество России в сфере гражданского авиастроения", - подчеркнула Панина.
В то же время, добавляет депутат, в отношении Китая используется другая стратегия. КНР полностью самодостаточна с точки зрения производственной базы, однако нуждается в российских технологиях для того, чтобы сократить отставание от США в военной сфере, отметила Панина.
"Введением подобных санкций США пытаются одновременно нанести удар и по КНР, и России, и по потенциальным партнерам РФ в третьих странах. Эти подходы реализуются американской стороной уже на протяжении полувека, однако нельзя сказать, что такие действия всегда эффективны. В конечном счете американское давление заставляет и РФ, и Китай искать и успешно находить собственные технологические решения. На американский вызов всегда находится достойный ответ", - констатировала депутат.