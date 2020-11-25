Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/gosduma-1586304555.html
В Госдуме ответили на сообщения о новых санкциях США против России
В Госдуме ответили на сообщения о новых санкциях США против России
Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:26
2020-11-25T17:26
россия
госдума рф
елена панина
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1400x0_80_0_0_bb7253c1d9508e7ec1bfa68530c676f9.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений, однако на американский вызов всегда находится достойный ответ, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя возможное включение в санкционный список США еще 28 российских организаций.Ранее сообщалось, что двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем."В последние годы Россия существенно продвинулась в части укрепления своего оборонного потенциала, прежде всего в сфере стратегических вооружений. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в этой сфере", - сказала Панина.По мнению парламентария, американские власти ищут "точки уязвимости" как у России, так и Китая."В отношении России речь идет о стремлении США помешать международной кооперации российского ВПК с партнерами из других стран, заблокировать доступ к иностранным комплектующим. Еще более очевидны попытки американской стороны поставить под удар мирное международное сотрудничество России в сфере гражданского авиастроения", - подчеркнула Панина.В то же время, добавляет депутат, в отношении Китая используется другая стратегия. КНР полностью самодостаточна с точки зрения производственной базы, однако нуждается в российских технологиях для того, чтобы сократить отставание от США в военной сфере, отметила Панина."Введением подобных санкций США пытаются одновременно нанести удар и по КНР, и России, и по потенциальным партнерам РФ в третьих странах. Эти подходы реализуются американской стороной уже на протяжении полувека, однако нельзя сказать, что такие действия всегда эффективны. В конечном счете американское давление заставляет и РФ, и Китай искать и успешно находить собственные технологические решения. На американский вызов всегда находится достойный ответ", - констатировала депутат.
https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586252137.html
https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html
https://ria.ru/20201125/aviastroenie-1586251784.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1400x0_80_0_0_ac0fb3a68c4700401b974acdd2ce9c27.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, елена панина, китай, сша, в мире

В Госдуме ответили на сообщения о новых санкциях США против России

17:26 25.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений, однако на американский вызов всегда находится достойный ответ, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя возможное включение в санкционный список США еще 28 российских организаций.
Ранее сообщалось, что двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 13:36Хочу стать космонавтом
Предприятия "Роскосмоса" и "Росатома" могут попасть под санкции США
"В последние годы Россия существенно продвинулась в части укрепления своего оборонного потенциала, прежде всего в сфере стратегических вооружений. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в этой сфере", - сказала Панина.
По мнению парламентария, американские власти ищут "точки уязвимости" как у России, так и Китая.
"В отношении России речь идет о стремлении США помешать международной кооперации российского ВПК с партнерами из других стран, заблокировать доступ к иностранным комплектующим. Еще более очевидны попытки американской стороны поставить под удар мирное международное сотрудничество России в сфере гражданского авиастроения", - подчеркнула Панина.
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 13:34
Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России
В то же время, добавляет депутат, в отношении Китая используется другая стратегия. КНР полностью самодостаточна с точки зрения производственной базы, однако нуждается в российских технологиях для того, чтобы сократить отставание от США в военной сфере, отметила Панина.
"Введением подобных санкций США пытаются одновременно нанести удар и по КНР, и России, и по потенциальным партнерам РФ в третьих странах. Эти подходы реализуются американской стороной уже на протяжении полувека, однако нельзя сказать, что такие действия всегда эффективны. В конечном счете американское давление заставляет и РФ, и Китай искать и успешно находить собственные технологические решения. На американский вызов всегда находится достойный ответ", - констатировала депутат.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 13:35
Гражданское авиастроение России может впервые попасть под санкции США
 
РоссияГосдума РФЕлена ПанинаКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния