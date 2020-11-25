https://ria.ru/20201125/gosduma-1586304555.html

В Госдуме ответили на сообщения о новых санкциях США против России

В Госдуме ответили на сообщения о новых санкциях США против России

Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:26

2020-11-25T17:26

2020-11-25T17:26

россия

госдума рф

елена панина

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1400x0_80_0_0_bb7253c1d9508e7ec1bfa68530c676f9.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений, однако на американский вызов всегда находится достойный ответ, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя возможное включение в санкционный список США еще 28 российских организаций.Ранее сообщалось, что двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем."В последние годы Россия существенно продвинулась в части укрепления своего оборонного потенциала, прежде всего в сфере стратегических вооружений. Подключение РФ к "китайскому кейсу" означает, что американские власти пытаются затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в этой сфере", - сказала Панина.По мнению парламентария, американские власти ищут "точки уязвимости" как у России, так и Китая."В отношении России речь идет о стремлении США помешать международной кооперации российского ВПК с партнерами из других стран, заблокировать доступ к иностранным комплектующим. Еще более очевидны попытки американской стороны поставить под удар мирное международное сотрудничество России в сфере гражданского авиастроения", - подчеркнула Панина.В то же время, добавляет депутат, в отношении Китая используется другая стратегия. КНР полностью самодостаточна с точки зрения производственной базы, однако нуждается в российских технологиях для того, чтобы сократить отставание от США в военной сфере, отметила Панина."Введением подобных санкций США пытаются одновременно нанести удар и по КНР, и России, и по потенциальным партнерам РФ в третьих странах. Эти подходы реализуются американской стороной уже на протяжении полувека, однако нельзя сказать, что такие действия всегда эффективны. В конечном счете американское давление заставляет и РФ, и Китай искать и успешно находить собственные технологические решения. На американский вызов всегда находится достойный ответ", - констатировала депутат.

https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586252137.html

https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html

https://ria.ru/20201125/aviastroenie-1586251784.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, елена панина, китай, сша, в мире