Онлайн-конференция депутата ГД РФ Валерия Газзаева ко Дню футбола
7 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию советского футболиста, футбольного тренера, председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерия ГАЗЗАЕВА, приуроченную к Всемирному дню футбола, который отмечается 10 декабря.
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Речь пойдет о шансах сборной России по футболу на Чемпионате Европы по футболу-2020, о выступлении сборной в Лиге наций, о натурализации футболистов, о шансах российских команд в Лиге чемпионов УЕФА и в Лиге Европы, о развитии детско-юношеского футбола и наследии домашнего Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Речь пойдет о шансах сборной России по футболу на Чемпионате Европы по футболу-2020, о выступлении сборной в Лиге наций, о натурализации футболистов, о шансах российских команд в Лиге чемпионов УЕФА и в Лиге Европы, о развитии детско-юношеского футбола и наследии домашнего Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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