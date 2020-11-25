https://ria.ru/20201125/futbol-1586267562.html

Онлайн-конференция депутата ГД РФ Валерия Газзаева ко Дню футбола

Онлайн-конференция депутата ГД РФ Валерия Газзаева ко Дню футбола

7 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию советского футболиста, футбольного тренера, председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерия ГАЗЗАЕВА, приуроченную к Всемирному дню футбола, который отмечается 10 декабря.

2020-11-25T14:44

2020-11-25T14:44

2020-11-25T14:44

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Задать вопросРечь пойдет о шансах сборной России по футболу на Чемпионате Европы по футболу-2020, о выступлении сборной в Лиге наций, о натурализации футболистов, о шансах российских команд в Лиге чемпионов УЕФА и в Лиге Европы, о развитии детско-юношеского футбола и наследии домашнего Чемпионата мира по футболу 2018 года.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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