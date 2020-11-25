Суд продлил арест Фургалу
17:36 25.11.2020 (обновлено: 18:30 25.11.2020)
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста
© Пресс-служба Басманного суда
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до 9 марта срок ареста бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд продлил в отношении Фургала меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала пресс-секретарь.
Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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