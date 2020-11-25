https://ria.ru/20201125/furgal-1586307308.html

Суд продлил арест Фургалу

Суд продлил арест Фургалу

Басманный суд Москвы в среду продлил до 9 марта срок ареста бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:36

2020-11-25T17:36

2020-11-25T18:30

сизо лефортово

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

москва

хабаровск

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до 9 марта срок ареста бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств бизнесменов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд продлил в отношении Фургала меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала пресс-секретарь.Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20201020/furgal-1580658456.html

москва

хабаровск

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сизо лефортово, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, хабаровск, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал