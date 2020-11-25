https://ria.ru/20201125/dtp-1586182650.html

В Минске автомобиль перелетел через монумент Победы и загорелся

В Минске автомобиль перелетел через монумент Победы и загорелся

Автомобиль на высокой скорости выехал на площадь Победы в центре Минска, налетев на ступени монумента, загорелся и перевернулся, водитель остался жив, сообщила... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T01:47

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2020-11-25T09:11

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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости выехал на площадь Победы в центре Минска, налетев на ступени монумента, загорелся и перевернулся, водитель остался жив, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале .ДТП произошло вечером во вторник на площади Победы в центре Минска. "Иномарка (автомобиль Toyota - ред.) на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы в направлении площади Победы (где организовано круговое движение транспорта - ред.). На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца", - говорится в сообщении.Пресс-служба также публикует видео аварии, на котором иномарка на высокой скорости проезжает по пешеходной части площади мимо прохожего, вечного огня, затем переворачивается в воздухе, загорается и падает на противоположной стороне площади практически на проезжей части. По данным пресс-службы, огонь до приезда пожарных тушили очевидцы.Там отмечается, что ГАИ более 40 раз привлекала мужчину к административной ответственности. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде, уточнили в пресс-службе.

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Кадры "огненного" ДТП в центре Минска Автомобиль на высокой скорости выехал на площадь Победы в центре Минска, налетев на ступени монумента, загорелся и перевернулся, водитель остался жив. 2020-11-25T01:47 true PT0M40S

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