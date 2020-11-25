Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/dtp-1586182650.html
В Минске автомобиль перелетел через монумент Победы и загорелся
В Минске автомобиль перелетел через монумент Победы и загорелся
Автомобиль на высокой скорости выехал на площадь Победы в центре Минска, налетев на ступени монумента, загорелся и перевернулся, водитель остался жив, сообщила... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:47
2020-11-25T09:11
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586196208_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ad9a387654a0f72aa7a1bea7e2bde334.jpg
МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости выехал на площадь Победы в центре Минска, налетев на ступени монумента, загорелся и перевернулся, водитель остался жив, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале .ДТП произошло вечером во вторник на площади Победы в центре Минска. "Иномарка (автомобиль Toyota - ред.) на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы в направлении площади Победы (где организовано круговое движение транспорта - ред.). На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца", - говорится в сообщении.Пресс-служба также публикует видео аварии, на котором иномарка на высокой скорости проезжает по пешеходной части площади мимо прохожего, вечного огня, затем переворачивается в воздухе, загорается и падает на противоположной стороне площади практически на проезжей части. По данным пресс-службы, огонь до приезда пожарных тушили очевидцы.Там отмечается, что ГАИ более 40 раз привлекала мужчину к административной ответственности. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201123/voditel-1585913190.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры "огненного" ДТП в центре Минска
Автомобиль на высокой скорости выехал на площадь Победы в центре Минска, налетев на ступени монумента, загорелся и перевернулся, водитель остался жив.
2020-11-25T01:47
true
PT0M40S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586196208_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_0e9082920ef04c1c0257b5affcbf88ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске автомобиль перелетел через монумент Победы и загорелся

01:47 25.11.2020 (обновлено: 09:11 25.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Автомобиль на высокой скорости выехал на площадь Победы в центре Минска, налетев на ступени монумента, загорелся и перевернулся, водитель остался жив, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале .
ДТП произошло вечером во вторник на площади Победы в центре Минска. "Иномарка (автомобиль Toyota - ред.) на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы в направлении площади Победы (где организовано круговое движение транспорта - ред.). На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также публикует видео аварии, на котором иномарка на высокой скорости проезжает по пешеходной части площади мимо прохожего, вечного огня, затем переворачивается в воздухе, загорается и падает на противоположной стороне площади практически на проезжей части. По данным пресс-службы, огонь до приезда пожарных тушили очевидцы.
"За рулем машины оказался 33-летний житель Борисова. Его госпитализировали. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, в том числе, в каком состоянии находился водитель. Сам он не смог пояснить, что произошло", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что ГАИ более 40 раз привлекала мужчину к административной ответственности. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде, уточнили в пресс-службе.
На месте массового ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 14:48
В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП
 
МинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
07:14В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
Лента новостейМолния