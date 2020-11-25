https://ria.ru/20201125/chernoschekin-1586259544.html

ПСБ: Big data позволили оптимизировать выдачу льготных кредитов бизнесу

ПСБ: Big data позволили оптимизировать выдачу льготных кредитов бизнесу

ПСБ принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. В рамках дискуссии,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:05

2020-11-25T14:05

2020-11-25T14:05

банк псб

интервью

новости компаний - экономика

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ПСБ принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. В рамках дискуссии, посвященной глобальным вызовам и испытаниям, требующим активного диалога государства, бизнеса и человека, а также ведущей роли в нем достоверных данных, новых сервисов и информационных систем, своим мнением поделился старший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. В беседе с РИА Новости он рассказал о тех преимуществах, которые может дать грамотное использование больших данных, собираемых компаниями о своих клиентах.— Какой вам видится роль Big Data в банковской сфере?— Использование Big Data (Больших данных), на основе которых строятся предложения по товарам и услугам для клиентов, в том числе для клиентов банка, сокращает информационную ассиметрию, потому что большее количество потребителей может получить актуальную достоверную информацию о выгодных предложениях на самых разных рынках, а это позволяет им значительно сокращать свои расходы.Роль больших данных в получении таких выгод сложно переоценить, так как используемые алгоритмы точно просчитывают, что и кому необходимо предложить, формируют наилучшее соотношение цена-предложение. К тому же это создает здоровую конкуренцию между компаниями, предлагающими свои товары и услуги, внутри этих маркетплейсов, которые также существуют за счет больших данных.Мы за четыре месяца выдали 30 тысяч кредитов на общую сумму почти в 50 миллиардов рублей по программе льготного кредитования. Это стало возможным благодаря тому, что в ПСБ были точно настроены алгоритмы предложений и кредитных моделей. Если бы не современные технологии, то такое количество кредитов мы бы выдавали несколько лет, однако, благодаря разработанным алгоритмам, накопленной базе клиентов и развитию удаленных каналов, получение кредита занимало не более получаса.— Какая информация может быть использована для анализа?— В качестве примера могу привести данные, которые всегда доступны – это обращения и отзывы клиентов, объемы транзакций по счетам, тексты платежных поручений, отчетность и еще много того, что дает полезную информацию для анализа. Банки постоянно отслеживают финансовое поведение и предпочтения клиентов, чтобы предложить услугу или продукт, который будет актуален для клиента именно в этот момент. Построение триггерных цепочек, моделей поведения потребителей, поведенческих сегментов на основе больших данных как раз и помогает закрывать потребности клиентов, именно тогда, когда они возникают.— Вы упомянули о выгодах, которые могут получать клиенты банка. Можете привести пример?— Есть очень актуальный пример. ПСБ использует большие данные в анализе платежеспособности клиентов. Такая информация позволяет точно настраивать кредитные модели, их ценообразование с учетом персонального риска, поэтому с большой долей вероятности потребители с более высоким кредитным качеством смогут получить более дешевое финансирование. К тому же, кредиты по выгодным ставкам теперь можно оформлять и дистанционно, без посещения отделения банка.— Удаленные каналы банковского обслуживания сейчас особенно востребованы... — Именно так, весь интерфейс удаленного банковского обслуживания постепенно подстраивается под клиента, учитывает его финансовое поведение, а в случае с предпринимателями, то и текущее состояние его бизнеса, и еще много других показателей - мобильный и интернет-банкинг действительно тесно связаны с большими данными.— Могут ли они помочь банкам защитить своих клиентов от мошенников?— Безусловно, уже сейчас для борьбы с мошенническими операциями мы используем алгоритмы машинного обучения и анализ больших данных. Если система выявляет аномальные операции по счету - перевод непривычных сумм на другие счета, вывод средств, то это расценивается как ситуация, которая требует особого внимания, и специальные меры могут быть приняты еще до того, как клиент обнаружит пропажу средств со счета или взлом личного кабинета. Тем самым гарантируется сохранность его денег.

https://ria.ru/20201028/bank-1581974126.html

https://ria.ru/20201007/stavki-1578715956.html

https://ria.ru/20201016/pribyl-1580157447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, интервью, новости компаний - экономика