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Пьяный полицейский устроил ДТП в Челябинской области
Пьяный полицейский устроил ДТП в Челябинской области
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении полицейского-водителя из Нижневартовска, подозревающегося в том, что в Челябинской области нетрезвым... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:50
2020-11-25T11:52
авто
нижневартовск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении полицейского-водителя из Нижневартовска, подозревающегося в том, что в Челябинской области нетрезвым выехал на встречку и врезался в автомобиль, пассажирка которого получила тяжелые травмы, сообщило в среду СУСК РФ по региону.По данным следствия, вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе подозреваемый, находясь в отпуске за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем, одна из его пассажирок получила травмы. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии."Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении полицейского-водителя из отдела полиции по Нижневартовску (ХМАО), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
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авто, нижневартовск, челябинская область, происшествия

Пьяный полицейский устроил ДТП в Челябинской области

11:50 25.11.2020 (обновлено: 11:52 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПолицейские. Архивное фото
Полицейские. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении полицейского-водителя из Нижневартовска, подозревающегося в том, что в Челябинской области нетрезвым выехал на встречку и врезался в автомобиль, пассажирка которого получила тяжелые травмы, сообщило в среду СУСК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе подозреваемый, находясь в отпуске за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем, одна из его пассажирок получила травмы. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении полицейского-водителя из отдела полиции по Нижневартовску (ХМАО), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
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