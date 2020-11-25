https://ria.ru/20201125/cage-1586118285.html

Стало известно, кто сыграет агента Николаса Кейджа в фильме о нем

Стало известно, кто сыграет агента Николаса Кейджа в фильме о нем

Нил Патрик Харрис, известный по сериалу "Как я встретил вашу маму", примет участие в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T03:50

2020-11-25T03:50

2020-11-25T03:50

культура

кино и сериалы

новости культуры

николас кейдж

квентин тарантино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147748/06/1477480668_0:94:2875:1711_1400x0_80_0_0_9e894db87e582e4f9a5743e29e2ccb2d.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Нил Патрик Харрис, известный по сериалу "Как я встретил вашу маму", примет участие в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж играет самого себя, сообщает Deadline.Нил Патрик Харрис сыграет агента актера. Режиссер ленты — Том Гормикан, сценарий он написал вместе с Кевином Эттеном. Николас Кейдж не только снимается в этом фильме, но и участвует в нем в качестве продюсера.Персонаж Кейджа отчаянно пытается получить роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, и у него натянутые отношения с дочерью-подростком. У главного героя много долгов, и он вынужден появиться на вечеринке в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната. Миллиардер оказывается наркобароном, но актера вербует ЦРУ, и он становится информатором. Помимо Кейджа и Харриса в ленте также принимают участие Педро Паскаль, Джейкоб Скипио, Шэрон Хорган и другие актеры.

https://ria.ru/20201023/cage-1581016206.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, николас кейдж, квентин тарантино