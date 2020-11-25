https://ria.ru/20201125/cage-1586118285.html
Стало известно, кто сыграет агента Николаса Кейджа в фильме о нем
Стало известно, кто сыграет агента Николаса Кейджа в фильме о нем
Нил Патрик Харрис, известный по сериалу "Как я встретил вашу маму", примет участие в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T03:50
2020-11-25T03:50
2020-11-25T03:50
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николас кейдж
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Нил Патрик Харрис, известный по сериалу "Как я встретил вашу маму", примет участие в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж играет самого себя, сообщает Deadline.Нил Патрик Харрис сыграет агента актера. Режиссер ленты — Том Гормикан, сценарий он написал вместе с Кевином Эттеном. Николас Кейдж не только снимается в этом фильме, но и участвует в нем в качестве продюсера.Персонаж Кейджа отчаянно пытается получить роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, и у него натянутые отношения с дочерью-подростком. У главного героя много долгов, и он вынужден появиться на вечеринке в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната. Миллиардер оказывается наркобароном, но актера вербует ЦРУ, и он становится информатором. Помимо Кейджа и Харриса в ленте также принимают участие Педро Паскаль, Джейкоб Скипио, Шэрон Хорган и другие актеры.
https://ria.ru/20201023/cage-1581016206.html
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кино и сериалы, новости культуры, николас кейдж, квентин тарантино
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости
. Нил Патрик Харрис, известный по сериалу "Как я встретил вашу маму", примет участие в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж играет самого себя, сообщает
Deadline.
Нил Патрик Харрис сыграет агента актера. Режиссер ленты — Том Гормикан, сценарий он написал вместе с Кевином Эттеном. Николас Кейдж не только снимается в этом фильме, но и участвует в нем в качестве продюсера.
Персонаж Кейджа отчаянно пытается получить роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, и у него натянутые отношения с дочерью-подростком. У главного героя много долгов, и он вынужден появиться на вечеринке в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната. Миллиардер оказывается наркобароном, но актера вербует ЦРУ, и он становится информатором.
Помимо Кейджа и Харриса в ленте также принимают участие Педро Паскаль, Джейкоб Скипио, Шэрон Хорган и другие актеры.