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https://ria.ru/20201125/cage-1586118285.html
Стало известно, кто сыграет агента Николаса Кейджа в фильме о нем
Стало известно, кто сыграет агента Николаса Кейджа в фильме о нем
Нил Патрик Харрис, известный по сериалу "Как я встретил вашу маму", примет участие в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T03:50
2020-11-25T03:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
николас кейдж
квентин тарантино
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Нил Патрик Харрис, известный по сериалу "Как я встретил вашу маму", примет участие в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж играет самого себя, сообщает Deadline.Нил Патрик Харрис сыграет агента актера. Режиссер ленты — Том Гормикан, сценарий он написал вместе с Кевином Эттеном. Николас Кейдж не только снимается в этом фильме, но и участвует в нем в качестве продюсера.Персонаж Кейджа отчаянно пытается получить роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, и у него натянутые отношения с дочерью-подростком. У главного героя много долгов, и он вынужден появиться на вечеринке в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната. Миллиардер оказывается наркобароном, но актера вербует ЦРУ, и он становится информатором. Помимо Кейджа и Харриса в ленте также принимают участие Педро Паскаль, Джейкоб Скипио, Шэрон Хорган и другие актеры.
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кино и сериалы, новости культуры, николас кейдж, квентин тарантино

Стало известно, кто сыграет агента Николаса Кейджа в фильме о нем

03:50 25.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканский актер Николас Кейдж во время пресс-конференции, посвященной выходу фильма "Крейсер"
Американский актер Николас Кейдж во время пресс-конференции, посвященной выходу фильма Крейсер - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Нил Патрик Харрис, известный по сериалу "Как я встретил вашу маму", примет участие в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в котором Николас Кейдж играет самого себя, сообщает Deadline.
Нил Патрик Харрис сыграет агента актера. Режиссер ленты — Том Гормикан, сценарий он написал вместе с Кевином Эттеном. Николас Кейдж не только снимается в этом фильме, но и участвует в нем в качестве продюсера.
© CBSНил Патрик Харрис в сериале "Как я встретил вашу маму"
Нил Патрик Харрис в сериале Как я встретил вашу маму - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© CBS
Нил Патрик Харрис в сериале "Как я встретил вашу маму"
Персонаж Кейджа отчаянно пытается получить роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, и у него натянутые отношения с дочерью-подростком. У главного героя много долгов, и он вынужден появиться на вечеринке в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната. Миллиардер оказывается наркобароном, но актера вербует ЦРУ, и он становится информатором.
Помимо Кейджа и Харриса в ленте также принимают участие Педро Паскаль, Джейкоб Скипио, Шэрон Хорган и другие актеры.
Николас Кейдж и Мэрилин Мэнсон - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 00:21Культура
Николас Кейдж рассказал Мэрилину Мэнсону, как однажды выиграл в казино
 
КультураКино и сериалыНовости культурыНиколас КейджКвентин Тарантино
 
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