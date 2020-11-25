https://ria.ru/20201125/blagoustroystvo-1586322870.html

Депутаты Кузбасса приняли законы, регулирующие вопросы благоустройства

Депутаты Кузбасса приняли законы, регулирующие вопросы благоустройства

Депутаты Парламента Кузбасса приняли законы, регулирующие вопросы благоустройства, с целью сформировать единый региональный закон "О градостроительстве,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:49

2020-11-25T18:49

2020-11-25T18:49

кемерово

новокузнецк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса приняли законы, регулирующие вопросы благоустройства, с целью сформировать единый региональный закон "О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве", сообщает пресс-служба регионального парламента. "Один закон определяет границы прилегающих территорий на кадастровых картах автоматически - в виде метража по периметру от границ земельного участка или здания. Второй - предоставляет органам местного самоуправления двух крупнейших городов Кузбасса – Кемерова и Новокузнецка – право дополнительно регулировать вопросы архитектурно-художественного оформления и внешнего облика элементов благоустройства", - приводит пресс-служба слова председателя депутатского корпуса Вячеслава Петрова. Комплексные жилые кварталы, проработанная инфраструктура, удобные пространства для жизни людей и развития малого бизнеса, а также современное оформление внешней рекламы – основные цели разрабатываемого Парламентом Кузбасса единого регионального закона, говорится в сообщении."Законодательное обеспечение вопросов благоустройства – одно из ключевых направлений нашей парламентской работы в этом году. Сегодня Парламент Кузбасса принял еще два новых закона по благоустройству. Итогом работы станет единый региональный закон "О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса", - подчеркнул Петров. Он добавил, что регион готовится к празднованию важной юбилейной вехи – 300-летия Кузбасса. "Губернатор ставит задачу, чтобы свой юбилей Кузбасс встретил облагороженным и ухоженным. Мы как законодательная ветвь власти региона, содействуя в решении этой задачи, работаем над законом, в котором будут прописаны единые, отвечающие современным требованиям стандарты и подходы к комплексной застройке жилых кварталов, заполнению первых этажей, оформлению вывесок в соответствии с современными красивыми креативными форматами, озеленению территорий, подземным парковками и так далее. Для проработки закона нами была сформирована рабочая группа, также мы провели мониторинг муниципальных правил благоустройства", - пояснил Петров. Он выразил надежду, что разрабатываемый единый региональный закон "О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса" станет модельным регулятором правил комплексного благоустройства территорий, отмечается в сообщении пресс-службы.

https://realty.ria.ru/20201117/kemerovo-1584958563.html

кемерово

новокузнецк

кемеровская область

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кемерово, новокузнецк, кемеровская область