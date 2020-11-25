https://ria.ru/20201125/beremennaya-1586285212.html

Житель Татарстана пытался убить беременную 14-летнюю подругу

Житель Татарстана пытался убить беременную 14-летнюю подругу

Суд в Татарстане приговорил местного жителя, который пытался убить 14-летнюю знакомую, испугавшись ее беременности, к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:04

2020-11-25T16:04

2020-11-25T16:04

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил местного жителя, который пытался убить 14-летнюю знакомую, испугавшись ее беременности, к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю Азнакаевского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "покушение на убийство с целью скрыть другое преступление… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что в 2020 году они подсудимый в соцсети познакомился с 14-летней девочкой и в апреле вступил с нею в интимную близость. Когда она сообщила о своих подозрениях на беременность, молодой человек, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности, решил убить ее.Подсудимый вывез девушку в сельскую местность, где пытался задушить, бил по телу руками и ногами. Когда она потеряла сознание, погрузил ее в багажник автомобиля, а затем сбросил в овраг, закидал ветками и уехал. Спустя несколько часов потерпевшая очнулась и вышла на дорогу, где ей оказали помощь местные жители.

https://ria.ru/20200909/koloniya-1576969242.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия