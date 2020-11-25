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Житель Татарстана пытался убить беременную 14-летнюю подругу
Житель Татарстана пытался убить беременную 14-летнюю подругу
Суд в Татарстане приговорил местного жителя, который пытался убить 14-летнюю знакомую, испугавшись ее беременности, к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:04
2020-11-25T16:04
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил местного жителя, который пытался убить 14-летнюю знакомую, испугавшись ее беременности, к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю Азнакаевского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "покушение на убийство с целью скрыть другое преступление… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что в 2020 году они подсудимый в соцсети познакомился с 14-летней девочкой и в апреле вступил с нею в интимную близость. Когда она сообщила о своих подозрениях на беременность, молодой человек, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности, решил убить ее.Подсудимый вывез девушку в сельскую местность, где пытался задушить, бил по телу руками и ногами. Когда она потеряла сознание, погрузил ее в багажник автомобиля, а затем сбросил в овраг, закидал ветками и уехал. Спустя несколько часов потерпевшая очнулась и вышла на дорогу, где ей оказали помощь местные жители.
https://ria.ru/20200909/koloniya-1576969242.html
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

Житель Татарстана пытался убить беременную 14-летнюю подругу

16:04 25.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Татарстане приговорил местного жителя, который пытался убить 14-летнюю знакомую, испугавшись ее беременности, к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю Азнакаевского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "покушение на убийство с целью скрыть другое преступление… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в 2020 году они подсудимый в соцсети познакомился с 14-летней девочкой и в апреле вступил с нею в интимную близость. Когда она сообщила о своих подозрениях на беременность, молодой человек, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности, решил убить ее.
Подсудимый вывез девушку в сельскую местность, где пытался задушить, бил по телу руками и ногами. Когда она потеряла сознание, погрузил ее в багажник автомобиля, а затем сбросил в овраг, закидал ветками и уехал. Спустя несколько часов потерпевшая очнулась и вышла на дорогу, где ей оказали помощь местные жители.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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