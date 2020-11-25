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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586276654.html
Белорусская оппозиция обсудила проведение референдума по Конституции
Белорусская оппозиция обсудила проведение референдума по Конституции
Белорусская оппозиция считает, что проведение референдума по внесению изменений в конституцию республики возможно лишь одновременно с новыми президентскими... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:26
2020-11-25T15:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
анатолий лебедько
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Белорусская оппозиция считает, что проведение референдума по внесению изменений в конституцию республики возможно лишь одновременно с новыми президентскими выборами.По данным пресс-службы лидера оппозиции Светланы Тихановской, эта тема обсуждалась во время ее совещания с представителями по отдельным вопросам."(Представитель по конституционной реформе Анатолий - ред.) Лебедько поделился принципами демократической конституции, которые удовлетворят требования народа Беларуси. Важно, что референдум по внесению изменений в конституцию может быть проведен лишь одновременно с новыми честными выборами", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.Как сообщила пресс-служба, на совещании обсуждались новые раунды международных санкций против белорусских властей, а также" другие способы экономического давления на режим".Согласно сообщению, представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович рассказал, что в разработке штаба находится общая программа помощи в размере не менее 150 миллионов долларов, которая включает поддержку белорусского малого бизнеса (не менее 70 миллионов долларов), компенсации для "пострадавших от репрессий" (не менее 50 миллионов долларов), поддержку независимого профсоюзного движения (не менее 10 миллионов долларов), а также образовательные программы для "потерпевших по политическим мотивам" (не менее 20 миллионов долларов).После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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светлана тихановская, александр лукашенко, анатолий лебедько, белоруссия, литва, в мире

Белорусская оппозиция обсудила проведение референдума по Конституции

15:26 25.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Белорусская оппозиция считает, что проведение референдума по внесению изменений в конституцию республики возможно лишь одновременно с новыми президентскими выборами.
По данным пресс-службы лидера оппозиции Светланы Тихановской, эта тема обсуждалась во время ее совещания с представителями по отдельным вопросам.
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"(Представитель по конституционной реформе Анатолий - ред.) Лебедько поделился принципами демократической конституции, которые удовлетворят требования народа Беларуси. Важно, что референдум по внесению изменений в конституцию может быть проведен лишь одновременно с новыми честными выборами", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.
Как сообщила пресс-служба, на совещании обсуждались новые раунды международных санкций против белорусских властей, а также" другие способы экономического давления на режим".
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Согласно сообщению, представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович рассказал, что в разработке штаба находится общая программа помощи в размере не менее 150 миллионов долларов, которая включает поддержку белорусского малого бизнеса (не менее 70 миллионов долларов), компенсации для "пострадавших от репрессий" (не менее 50 миллионов долларов), поддержку независимого профсоюзного движения (не менее 10 миллионов долларов), а также образовательные программы для "потерпевших по политическим мотивам" (не менее 20 миллионов долларов).
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоАнатолий ЛебедькоБелоруссияЛитваВ мире
 
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