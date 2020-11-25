https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586276654.html

Белорусская оппозиция обсудила проведение референдума по Конституции

Белорусская оппозиция обсудила проведение референдума по Конституции

Белорусская оппозиция считает, что проведение референдума по внесению изменений в конституцию республики возможно лишь одновременно с новыми президентскими... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:26

2020-11-25T15:26

2020-11-25T15:26

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

анатолий лебедько

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057667_0:147:3154:1921_1400x0_80_0_0_c252a9aca9062b9f90197a63cfff99ed.jpg

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Белорусская оппозиция считает, что проведение референдума по внесению изменений в конституцию республики возможно лишь одновременно с новыми президентскими выборами.По данным пресс-службы лидера оппозиции Светланы Тихановской, эта тема обсуждалась во время ее совещания с представителями по отдельным вопросам."(Представитель по конституционной реформе Анатолий - ред.) Лебедько поделился принципами демократической конституции, которые удовлетворят требования народа Беларуси. Важно, что референдум по внесению изменений в конституцию может быть проведен лишь одновременно с новыми честными выборами", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.Как сообщила пресс-служба, на совещании обсуждались новые раунды международных санкций против белорусских властей, а также" другие способы экономического давления на режим".Согласно сообщению, представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович рассказал, что в разработке штаба находится общая программа помощи в размере не менее 150 миллионов долларов, которая включает поддержку белорусского малого бизнеса (не менее 70 миллионов долларов), компенсации для "пострадавших от репрессий" (не менее 50 миллионов долларов), поддержку независимого профсоюзного движения (не менее 10 миллионов долларов), а также образовательные программы для "потерпевших по политическим мотивам" (не менее 20 миллионов долларов).После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201009/konstitutsiya-1579047061.html

https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576523188.html

https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576518156.html

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, анатолий лебедько, белоруссия, литва, в мире