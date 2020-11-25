https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586204171.html

Канада потребовала освободить задержанных в Белоруссии журналистов

Канада потребовала освободить задержанных в Белоруссии журналистов

Канада требует незамедлительного освобождения задержанных в Белоруссии журналистов, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:10

2020-11-25T10:10

2020-11-25T10:10

протесты в белоруссии

франсуа-филипп шампань

александр лукашенко

канада

минск

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Канада требует незамедлительного освобождения задержанных в Белоруссии журналистов, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.Во вторник в совместном заявлении девять общественных и правозащитных организаций Белоруссии назвали политическими заключенными трех журналисток, находящихся под стражей в рамках уголовных дел. Пояснялось, что речь идет о журналистке новостного портала tut.by Катерине Борисевич, которая была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о раскрытии медицинской тайны погибшего оппозиционного активиста Романа Бондаренко, и журналистках телеканала "Белсат" Катерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой, которые стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября."Задержание журналистов в Белоруссии режимом (Александра) Лукашенко нарушает самые основные принципы прав человека. Канада требует незамедлительно их освободить и продолжит защищать свободу прессы", - написал Шампань в Twitter.Он не уточнил, каких именно журналистов имеет ввиду.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/granitsa-1585931041.html

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минск

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франсуа-филипп шампань, александр лукашенко, канада, минск, белоруссия, в мире