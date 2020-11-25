https://ria.ru/20201125/belgazprombank-1586208367.html

Российский посол прокомментировал ситуацию вокруг Белгазпромбанка

Российский посол прокомментировал ситуацию вокруг Белгазпромбанка

Ситуацию вокруг ОАО "Белгазпромбанк" необходимо разрешить вне политической повестки, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами, заявил в среду... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:38

2020-11-25T10:38

2020-11-25T18:16

парламентское собрание союза беларуси и россии

белгазпромбанк

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Ситуацию вокруг ОАО "Белгазпромбанк" необходимо разрешить вне политической повестки, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ввел в банке временную администрацию во главе с Надеждой Ермаковой. Как отмечала Ермакова в июне, акционеры банка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" - отказались обсуждать вопросы совместной деятельности."Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне политической повестки. Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка", - сказал глава российской дипмиссии журналистам.По словам Мезенцева, "ситуацию с этим финансовым институтом важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства, и стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений"."Убежден, что так и будет. Тем более, что глава белорусского государства отметил заинтересованность в сохранении и укреплении Белгазпромбанка. Для этого уже сделано немало", - добавил посол РФ в Белоруссии.Во вторник Лукашенко, принимая с докладом Ермакову, заявил, что Белгазпромбанк в Белоруссии не будут "ликвидировать, уничтожать", а сделают все для того, чтобы он работал и приносил пользу государству. Ермакова со своей стороны сообщила, что состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре, собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур.Белгазпромбанк действует в республике с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка.

https://ria.ru/20201124/belgazprombank-1586053267.html

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белгазпромбанк, александр лукашенко, белоруссия, в мире