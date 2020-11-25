https://ria.ru/20201125/bayden-1586182154.html

Байден заявил, что ему уже предложили брифинги по разведке

Байден заявил, что ему уже предложили брифинги по разведке

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что ему уже предлагали брифинги по разведке, но пока он в таких не участвовал. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T01:34

2020-11-25T01:34

2020-11-25T01:34

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что ему уже предлагали брифинги по разведке, но пока он в таких не участвовал."Предложение было. Сегодня такой встречи не было. Мы будем проводить их на регулярной основе",- заявил Байден, которого цитируют журналисты его пула.Он также отметил, что его сотрудники уже контактировали с главным инфекционистом США Энтони Фаучи. "Он очень и очень помог", - сказал Байден, отметив, что сам пока не встречался с Фаучи.

https://ria.ru/20201125/bayden-1586182038.html

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джо байден, сша, в мире