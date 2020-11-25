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СМИ: Байден начнет получать данные, предназначенные для президента
СМИ: Байден начнет получать данные, предназначенные для президента
Белый дом разрешил предоставлять Джо Байдену, избранному, по предварительным данным, президентом США, ежедневную информацию, предназначенную для главы... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:12
2020-11-25T00:12
2020-11-25T00:12
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Белый дом разрешил предоставлять Джо Байдену, избранному, по предварительным данным, президентом США, ежедневную информацию, предназначенную для главы государства, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника в администрации.По данным агентства, Байден теперь будет иметь доступ к последней разведывательной информации .Ранее Байден заявлял, что его штаб получает разведывательную информацию через Камалу Харрис, которая еще не оставила пост сенатора, чтобы стать вице-президентом.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире