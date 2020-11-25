https://ria.ru/20201125/bank-1586184760.html

Немецкий эксперт назвал преимущество российских банков перед западными

Немецкий эксперт назвал преимущество российских банков перед западными

Банковский сектор в России более стабилен и безопасен, чем в США и Европе. С таким заявлением, как сообщает немецкое издание Focus, выступил управляющий... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T02:48

2020-11-25T02:48

2020-11-25T02:48

россия

focus

северный поток — 2

эльвира набиуллина

газпром

европа

норвегия

сша

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Банковский сектор в России более стабилен и безопасен, чем в США и Европе. С таким заявлением, как сообщает немецкое издание Focus, выступил управляющий активами Герхард Массенбауэр.Эксперт напомнил, что у России такой же фонд благосостояния, как у Норвегии, а также хорошие позиции из-за низкой долговой нагрузки.Массенбауэр уверен, что выгоднее всего инвестировать в российские компании. Фактора в пользу вложений экономист назвал стабильно работающие промышленные предприятия, невысокие цены на сырье и выгодный курс рубля.Что касается конкретных компаний, то Массенбауэр посоветовал делать ставку на "Газпром". Несмотря на нынешние трудности с "Северным потоком — 2", которые эксперт назвал краткосрочными, "Газпром" предлагает хорошие возможности для инвесторов, отметил он.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банковский сектор в стране устойчив и здоров, хотя иногда бывают проблемные банки. Она добавила, что прибыльными по итогами девяти месяцев 2020 года оказались 73% российских банков, но доля убыточных кредитных организаций в активах составила всего 3%.

https://ria.ru/20201124/rubl-1586048235.html

https://ria.ru/20201103/rubl-1582844201.html

россия

европа

норвегия

сша

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россия, focus, северный поток — 2, эльвира набиуллина, газпром, европа, норвегия, сша, экономика