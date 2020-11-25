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https://ria.ru/20201125/aviakompaniya-1586128064.html
Британская авиакомпания из-за пандемии распродает посуду и полотенца
Британская авиакомпания из-за пандемии распродает посуду и полотенца
Британская авиакомпании впервые в истории начала продавать предметы, используемые при обслуживании пассажиров во время полетов, чтобы они могли использовать их... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:18
2020-11-25T00:18
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британская авиакомпании впервые в истории начала продавать предметы, используемые при обслуживании пассажиров во время полетов, чтобы они могли использовать их дома и меньше скучать по путешествиям, сообщает Travel and Leisure.Туристы могут купить чашки, блюдца дизайна Уильяма Эдвардса, а также суповые тарелки, масленки, корзины для хлеба, фужеры для шампанского, блюда для запеканок, подставки, роскошные сервизы и постельное белье. Перевозчик готов продать даже одноразовый набор горячих полотенец. Правда, нагревать его придется самостоятельно. И тележки, на которых стюардессы развозят еду."Это невероятная возможность для путешественников вспомнить об удовольствии перелетов, находясь у себя дома", — сказала бренд-директор перевозчика Каролина Мартиноли.Акция проводится не только из-за того, что компания терпит убытки из-за пандемии коронавируса. Она позволит предприятию очистить склады от излишков, а пассажирам приобрести дорогие предметы по сниженной — иногда в четыре раза — цене.
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коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания

Британская авиакомпания из-за пандемии распродает посуду и полотенца

00:18 25.11.2020
 
© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / Sid10
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британская авиакомпании впервые в истории начала продавать предметы, используемые при обслуживании пассажиров во время полетов, чтобы они могли использовать их дома и меньше скучать по путешествиям, сообщает Travel and Leisure.
Туристы могут купить чашки, блюдца дизайна Уильяма Эдвардса, а также суповые тарелки, масленки, корзины для хлеба, фужеры для шампанского, блюда для запеканок, подставки, роскошные сервизы и постельное белье. Перевозчик готов продать даже одноразовый набор горячих полотенец. Правда, нагревать его придется самостоятельно. И тележки, на которых стюардессы развозят еду.
"Это невероятная возможность для путешественников вспомнить об удовольствии перелетов, находясь у себя дома", — сказала бренд-директор перевозчика Каролина Мартиноли.
Акция проводится не только из-за того, что компания терпит убытки из-за пандемии коронавируса. Она позволит предприятию очистить склады от излишков, а пассажирам приобрести дорогие предметы по сниженной — иногда в четыре раза — цене.
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