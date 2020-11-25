https://ria.ru/20201125/aviakompaniya-1586128064.html

Британская авиакомпания из-за пандемии распродает посуду и полотенца

Британская авиакомпания из-за пандемии распродает посуду и полотенца

Британская авиакомпании впервые в истории начала продавать предметы, используемые при обслуживании пассажиров во время полетов, чтобы они могли использовать их... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T00:18

2020-11-25T00:18

2020-11-25T00:18

коронавирус covid-19

туризм

туризм

самолеты

пассажиры

новости - туризм

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3223dc29f4826b867fefe2497d92007e.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британская авиакомпании впервые в истории начала продавать предметы, используемые при обслуживании пассажиров во время полетов, чтобы они могли использовать их дома и меньше скучать по путешествиям, сообщает Travel and Leisure.Туристы могут купить чашки, блюдца дизайна Уильяма Эдвардса, а также суповые тарелки, масленки, корзины для хлеба, фужеры для шампанского, блюда для запеканок, подставки, роскошные сервизы и постельное белье. Перевозчик готов продать даже одноразовый набор горячих полотенец. Правда, нагревать его придется самостоятельно. И тележки, на которых стюардессы развозят еду."Это невероятная возможность для путешественников вспомнить об удовольствии перелетов, находясь у себя дома", — сказала бренд-директор перевозчика Каролина Мартиноли.Акция проводится не только из-за того, что компания терпит убытки из-за пандемии коронавируса. Она позволит предприятию очистить склады от излишков, а пассажирам приобрести дорогие предметы по сниженной — иногда в четыре раза — цене.

https://ria.ru/20201113/samolety-1584342194.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания