https://ria.ru/20201125/armeniya-1586267170.html
Минобороны Армении опровергло информацию об отставке начальника генштаба
Минобороны Армении опровергло информацию об отставке начальника генштаба
Министерство обороны Армении опровергло в среду появившуюся в армянских СМИ информацию об отставке начальника генерального штаба вооруженных сил страны Оника... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:41
2020-11-25T14:41
2020-11-25T14:41
давид тоноян
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в мире
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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в среду появившуюся в армянских СМИ информацию об отставке начальника генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна."Распространяемая различными СМИ информация об отставке начальника генерального штаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ранее в отставку были отправлены министр обороны Армении Давид Тоноян и его заместитель Габриел Балаян.
https://ria.ru/20201124/armeniya-1586083441.html
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