https://ria.ru/20201125/armeniya-1586267170.html

Минобороны Армении опровергло информацию об отставке начальника генштаба

Минобороны Армении опровергло информацию об отставке начальника генштаба

Министерство обороны Армении опровергло в среду появившуюся в армянских СМИ информацию об отставке начальника генерального штаба вооруженных сил страны Оника... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:41

2020-11-25T14:41

2020-11-25T14:41

давид тоноян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584698763_49:0:753:396_1400x0_80_0_0_f7d6334f152df7709eb15307f883747a.jpg

ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло в среду появившуюся в армянских СМИ информацию об отставке начальника генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна."Распространяемая различными СМИ информация об отставке начальника генерального штаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ранее в отставку были отправлены министр обороны Армении Давид Тоноян и его заместитель Габриел Балаян.

https://ria.ru/20201124/armeniya-1586083441.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид тоноян, армения, в мире