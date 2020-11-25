https://ria.ru/20201125/ani-lorak-1586119122.html
В Сети раскритиковали новый клип Ани Лорак
В Сети раскритиковали новый клип Ани Лорак
Певица Ани Лорак представила на YouTube клип на трек "Страдаем и любим". Видео снял режиссер Александр Кураксин. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:42
2020-11-25T00:42
2020-11-25T00:42
музыка
новости культуры
youtube
культура
ани лорак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586120422_0:0:1933:1087_1400x0_80_0_0_28c5fc0122b0350388a80efe88c3ea17.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Певица Ани Лорак представила на YouTube клип на трек "Страдаем и любим". Видео снял режиссер Александр Кураксин. Действие происходит на закрытой вечеринке. Однако для одной девушки тусовка заканчивается трагедией, когда она обнаруживает своего молодого человека в объятиях таинственной незнакомки. После оказывается, что и в отношениях других персонажей есть проблемы. Но не все зрители поняли задумку исполнительницы. Большинство комментаторов написали, что песня красивая, но клип получился "ужасным" и "однотипным", а декорации напоминают "притон". "Да уж, Лорак не та уже. Жаль", – отметила Gulmira Gulmira. "Странное чувство. Как вечеринка в наркопритоне", – присоединилась к обсуждению Стелла Васюшкина.
https://ria.ru/20200819/1575939329.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586120422_221:0:1670:1087_1400x0_80_0_0_c97a63bd2b67969a9120e81a043c25d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, youtube, ани лорак
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Певица Ани Лорак представила на YouTube клип на трек "Страдаем и любим". Видео снял режиссер Александр Кураксин.
"Ани Лорак предстает как некий наблюдатель и олицетворение душевности, незримого голоса, который есть в каждом из нас", – говорится в описании ролика.
Действие происходит на закрытой вечеринке. Однако для одной девушки тусовка заканчивается трагедией, когда она обнаруживает своего молодого человека в объятиях таинственной незнакомки. После оказывается, что и в отношениях других персонажей есть проблемы.
"Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается. Любовь все равно прекрасна. Нужно сохранять способность любить, открывать свою душу, ведь в этом и заключается главный смысл", – объясняет Лорак.
Но не все зрители поняли задумку исполнительницы. Большинство комментаторов написали, что песня красивая, но клип получился "ужасным" и "однотипным", а декорации напоминают "притон".
"Да уж, Лорак не та уже. Жаль", – отметила Gulmira Gulmira. "Странное чувство. Как вечеринка в наркопритоне", – присоединилась к обсуждению Стелла Васюшкина.