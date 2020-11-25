https://ria.ru/20201125/ani-lorak-1586119122.html

В Сети раскритиковали новый клип Ани Лорак

В Сети раскритиковали новый клип Ани Лорак

Певица Ани Лорак представила на YouTube клип на трек "Страдаем и любим". Видео снял режиссер Александр Кураксин. РИА Новости, 25.11.2020

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новости культуры

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ани лорак

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Певица Ани Лорак представила на YouTube клип на трек "Страдаем и любим". Видео снял режиссер Александр Кураксин. Действие происходит на закрытой вечеринке. Однако для одной девушки тусовка заканчивается трагедией, когда она обнаруживает своего молодого человека в объятиях таинственной незнакомки. После оказывается, что и в отношениях других персонажей есть проблемы. Но не все зрители поняли задумку исполнительницы. Большинство комментаторов написали, что песня красивая, но клип получился "ужасным" и "однотипным", а декорации напоминают "притон". "Да уж, Лорак не та уже. Жаль", – отметила Gulmira Gulmira. "Странное чувство. Как вечеринка в наркопритоне", – присоединилась к обсуждению Стелла Васюшкина.

https://ria.ru/20200819/1575939329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, youtube, ани лорак