https://ria.ru/20201125/anafema-1586164691.html

Как церковная "фирма-однодневка" предала Лукашенко анафеме

Как церковная "фирма-однодневка" предала Лукашенко анафеме

Президента Белоруссии Александра Лукашенко предала анафеме "Белорусская автокефальная православная церковь", которая в последние месяцы все громче заявляет о... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

религия и мировоззрение

владимир петров

константинопольский патриархат

украинская автокефальная православная церковь (уапц)

евразия

аналитика - религия и мировоззрение

илья ильф

александр лукашенко

московская патриархия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Президента Белоруссии Александра Лукашенко предала анафеме "Белорусская автокефальная православная церковь", которая в последние месяцы все громче заявляет о себе. Что представляет собой эта структура, откуда и кем управляется — в материале РИА Новости.Картинка и реальностьСцена, достойная исторических блокбастеров: бородатый мужчина в одежде священника разворачивает свиток перед лицом толпы. Все в храме замерли — ждут, когда огласят важную весть."Властью, данной нам Богом, мы отлучаем от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, которая, хоть он и носит христианское имя, принадлежа православной церкви только по рождению, запрещает ему принимать святые Тайны Христовы (таинство причастия. — Прим. ред.). Мы призываем тех, кто еще служит его сатанинской власти, не подчиняться его преступным приказам. Иначе вас ожидает проклятие от ваших потомков во время земной жизни, а после — адское пекло", — зачитывает глашатай у алтаря.Текст проклятия произнесен на белорусском языке. Перед белорусами. Но... в Канаде, в Торонто.Автор опуса, изобилующего пафосными оборотами ("одержимый дьяволом", "кровавые расправы") — архиепископ Святослав Логин, глава организации с громким названием "Белорусская автокефальная православная церковь" (БАПЦ). Нередко он называет себя "духовным опекуном всех белорусов".Причем "духовное попечение" БАПЦ, как говорят ее представители, осуществляет и за пределами республики. Ее приходы есть почти на всех континентах: в Северной Америке, Австралии и Евразии. Более того, она независима и "на равных правах с другими поместными православными церквами" мира, в том числе и Русской. По крайней мере, так написано в уставе БАПЦ.В итоге перед далеким от религиозных тем человеком предстает впечатляющая картина: некая поместная церковь, объединяющая миллионы белорусов по всему свету. Причем настолько влиятельная, что официально проклинает главу государства. И грозится вывести сторонников на улицы.Так, собственно, и произошло. В середине июня приверженцы БАПЦ вышли с плакатами "Жыве Беларусь" и "Стоп таракан" и потребовали от Лукашенко уйти в отставку. А если нет, то БАПЦ возглавит "белорусский майдан". Об этом журналистам рассказал один из участников митинга. Всего их собралось около… десяти. Причем не на площади Независимости перед резиденцией Лукашенко, а в Вашингтоне, у минского диппредставительства.Мертворожденный проектВ самой белорусской столице у автокефалистов всего один приход. Единственный на всю страну, да и то незарегистрированный.Легализации БАПЦ добивается с начала 90-х. Именно тогда ее деятели прибыли в страну — хотели воспользоваться подъемом националистических настроений в молодом государстве. За вдохновением ходить далеко было не надо: на соседней Украине при поддержке политиков тогда вовсю строился "Киевский патриархат" во главе с бывшим митрополитом РПЦ Филаретом Денисенко, который переманил нескольких священнослужителей Московского патриархата. За раскольнические действия был предан анафеме.Лишенные сана священники РПЦ стали активными участниками и белорусского автокефального проекта. Один из них, Иван Спасюк, в конце 90-х и вовсе объявил себя главой БАПЦ в Белоруссии. И остался единственным представителем этой структуры, который решился построить первый в стране храм. Однако задуманное не осуществилось: в 2002 году недостроенное здание демонтировали по постановлению суда.А сам Спасюк стал "патриархом" еще одной раскольнической организации —"Белорусской народной автокефальной православной церкви". Ее основали в начале 90-х представители эмиграции.Именно в эмиграции и зародилась идея "независимой белорусской церкви" — по аналогии с украинской. Ее начали развивать еще в 20-е годы XX века, но реально ничего не предприняли. Тема сдвинулась с мертвой точки лишь во время Великой Отечественной войны, когда Белоруссия целиком оказалась под оккупацией.В каждой из занятых советских республик гитлеровцы хотели создать национальные православные церкви. На Украине возродили петлюровскую "Украинскую автокефальную православную церковь" (УАПЦ), которая опиралась на мощное националистическое движение. В Белоруссии же пришлось строить все с нуля. В 1942 году оставшееся на оккупированной территории духовенство Русской церкви провело собор, по итогам которого решило отделиться от Церкви-матери.Однако, как потом признавались участники собора, происходило все буквально под дулами автоматов гитлеровцев. В 1944 году при наступлении советских войск белорусские епископы, опасаясь казни по обвинению в сотрудничестве с оккупантами, мигрировали в Европу. Спустя пару лет все они примкнули к Русской православной церкви за рубежом, основанной эмигрантами (в 2007 году она воссоединится с РПЦ). "Независимая церковь" группы отделившегося белорусского духовенства перестала существовать.Но в 1948 году идею белорусской автокефалии (независимости) подхватили украинские националисты в эмиграции. Руководство раскольнической УАПЦ "назначило" своего епископа для белорусов. А тот объявил о создании БАПЦ — соответственно, тоже раскольнической.Проблемы у автокефального проекта начались сразу же. Вопреки ожиданиям, белорусская эмиграция в целом не поддержала его. В итоге БАПЦ создала лишь несколько десятков приходов.Раскольническая чехардаВ конце 60-х структура вошла в состав Константинопольского патриархата. Но далеко не все захотели подчиняться грекам, стоящим в его главе. И в 1972 году раскольники вновь объявили о "церковной независимости".Что удивительно, едва покинув Константинопольскую церковь, БАПЦ стала просить у ее предстоятеля томос — грамоту об автокефалии. Однако Фанар (расположенный в одноименном районе Стамбула административный центр Константинопольского патриархата) не торопился с выдачей документа. Самопровозглашенная структура дробилась изнутри на части, и этот процесс продолжается до сих пор. А все из-за личных амбиций деятелей БАПЦ."Если говорить на языке, понятном выходцам из бывшего СССР, то БАПЦ в эмиграции напоминает бендеровскую фирму-однодневку "Рога и копыта" (в романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок". — Прим. ред.). Собрались люди, которые называют себя белорусскими политиками и культурными деятелями, а в реальности делают себе имя и деньги. К сожалению, они не заинтересованы в том, чтобы у белорусов в эмиграции и тем более в Беларуси была собственная церковь", — признавался в начале нулевых член БАПЦ Александр Сологуб.Его история показательна: к автокефалистам он примкнул в 1999-м после нескольких лет работы в Московской патриархии. В последующие три года белорусские раскольники то назначали его епископом (хотя по православным канонам им может стать только монах), то отлучали от структуры. В итоге Сологуб сам вышел из БАПЦ и основал собственную "автокефальную церковь", состоящую из трех малолюдных приходов."Автокефалия не нужна"Но и сама БАПЦ малочисленна. Организация, возглавляемая Святославом Логиным, объединяет чуть больше десятка общин в Европе и Северной Америке. Штаб-квартира находится в Бруклине. Сам Логин — этнический украинец, карьеру начал в "Киевском патриархате", затем перебежал к другим украинским раскольникам — в УАПЦ, а потом уже примкнул к белорусскому автокефальному движению."В Белоруссии идея автокефалии неприемлема, в отличие от соседней Украины. Единственный приход в Минске объединяет, наверное, с десяток оголтелых националистов", — объясняет РИА Новости историк православия Владислав Петрушко.Подавляющее же большинство православных верующих (около 76 процентов), по словам эксперта, ходят в храмы канонической Белорусской православной церкви (БПЦ) Московского патриархата. В 1989 году она получила статус экзархата — конгломерата епархий с широкими административными правами.Поскольку БАПЦ — неканоническое образование, все совершенные ее последователями обряды недействительны для православного мира. Она считается раскольнической, поясняет глава Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин."Поэтому заявление об анафеме Лукашенко ничего не значит для нас и тех, кто считает себя православным христианином в Беларуси", — подчеркивает он.Более того, добавляет Лепин, раскольники "скудно представлены в стране" и эта анафема бессмысленна. По канонам, та или иная церковь может наложить проклятие только на своего прихожанина. Сам же Лукашенко не раз повторял, что ходит в храмы канонического Белорусского экзархата.

https://ria.ru/20201002/katoliki-1578078418.html

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