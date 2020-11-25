https://ria.ru/20201125/alibasov-1586275133.html

Алибасов дал показания в СК после жалобы Федосеевой-Шукшиной

Алибасов дал показания в СК после жалобы Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов в среду посетил следственное управление СК по ЦАО Москвы, где подтвердил законность заключения сделок по спорной квартире с супругой,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:17

2020-11-25T15:17

2020-11-25T15:38

шоубиз

бари алибасов

новая москва

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лидия федосеева-шукшина

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происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов в среду посетил следственное управление СК по ЦАО Москвы, где подтвердил законность заключения сделок по спорной квартире с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщил РИА Новости PR-директор продюсера Вадим Горжанкин. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин в связи с обращением Федосеевой-Шукшиной поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с ее недвижимостью. В пресс-службе СК пояснили, что в своем обращении артистка указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой."Алибасов в ходе опроса следователя подтвердил законность заключения сделок с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной по поводу спорной квартиры", - привел Горжанкин слова адвоката Алибасова Романа Кандаурова.Ранее в октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.По мнению адвоката, заявление в СК было подано Федосеевой-Шукшиной с целью перевода гражданско-правового спора в уголовную плоскость, так как решение Троицкого суда еще не вступило в силу и находится в стадии апелляционного обжалования.

https://ria.ru/20201014/alibasov-1579728409.html

https://ria.ru/20201123/imya-1585868502.html

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