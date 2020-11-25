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Шоубиз
https://ria.ru/20201125/alibasov-1586275133.html
Алибасов дал показания в СК после жалобы Федосеевой-Шукшиной
Алибасов дал показания в СК после жалобы Федосеевой-Шукшиной
Продюсер Бари Алибасов в среду посетил следственное управление СК по ЦАО Москвы, где подтвердил законность заключения сделок по спорной квартире с супругой,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:17
2020-11-25T15:38
шоубиз
бари алибасов
новая москва
цао
следственный комитет россии (ск рф)
лидия федосеева-шукшина
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов в среду посетил следственное управление СК по ЦАО Москвы, где подтвердил законность заключения сделок по спорной квартире с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщил РИА Новости PR-директор продюсера Вадим Горжанкин. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин в связи с обращением Федосеевой-Шукшиной поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с ее недвижимостью. В пресс-службе СК пояснили, что в своем обращении артистка указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой."Алибасов в ходе опроса следователя подтвердил законность заключения сделок с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной по поводу спорной квартиры", - привел Горжанкин слова адвоката Алибасова Романа Кандаурова.Ранее в октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.По мнению адвоката, заявление в СК было подано Федосеевой-Шукшиной с целью перевода гражданско-правового спора в уголовную плоскость, так как решение Троицкого суда еще не вступило в силу и находится в стадии апелляционного обжалования.
https://ria.ru/20201014/alibasov-1579728409.html
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бари алибасов, новая москва, цао, следственный комитет россии (ск рф), лидия федосеева-шукшина, александр бастрыкин, москва, происшествия

Алибасов дал показания в СК после жалобы Федосеевой-Шукшиной

15:17 25.11.2020 (обновлено: 15:38 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов
Продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов в среду посетил следственное управление СК по ЦАО Москвы, где подтвердил законность заключения сделок по спорной квартире с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщил РИА Новости PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин в связи с обращением Федосеевой-Шукшиной поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с ее недвижимостью. В пресс-службе СК пояснили, что в своем обращении артистка указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой.
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"Алибасов в ходе опроса следователя подтвердил законность заключения сделок с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной по поводу спорной квартиры", - привел Горжанкин слова адвоката Алибасова Романа Кандаурова.
Ранее в октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.
По мнению адвоката, заявление в СК было подано Федосеевой-Шукшиной с целью перевода гражданско-правового спора в уголовную плоскость, так как решение Троицкого суда еще не вступило в силу и находится в стадии апелляционного обжалования.
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ШоубизБари АлибасовНовая МоскваЦАОСледственный комитет России (СК РФ)Лидия Федосеева-ШукшинаАлександр БастрыкинМоскваПроисшествия
 
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