Алибасов дал показания в СК после жалобы Федосеевой-Шукшиной
15:17 25.11.2020 (обновлено: 15:38 25.11.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов в среду посетил следственное управление СК по ЦАО Москвы, где подтвердил законность заключения сделок по спорной квартире с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщил РИА Новости PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин в связи с обращением Федосеевой-Шукшиной поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с ее недвижимостью. В пресс-службе СК пояснили, что в своем обращении артистка указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой.
"Алибасов в ходе опроса следователя подтвердил законность заключения сделок с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной по поводу спорной квартиры", - привел Горжанкин слова адвоката Алибасова Романа Кандаурова.
Ранее в октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.
По мнению адвоката, заявление в СК было подано Федосеевой-Шукшиной с целью перевода гражданско-правового спора в уголовную плоскость, так как решение Троицкого суда еще не вступило в силу и находится в стадии апелляционного обжалования.
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