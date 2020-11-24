https://ria.ru/20201124/zheltov-1585920376.html

Сергей Желтов: спасатели Москвы готовы к любой чрезвычайной ситуации

Сергей Желтов: спасатели Москвы готовы к любой чрезвычайной ситуации

Москва – многомиллионный город со сложной инфраструктурой, поэтому вопрос обеспечения безопасности жителей столицы и ее гостей всегда важен и актуален. О тех,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:00

2020-11-24T10:00

2020-11-24T10:00

городское хозяйство москвы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

интервью

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Москва – многомиллионный город со сложной инфраструктурой, поэтому вопрос обеспечения безопасности жителей столицы и ее гостей всегда важен и актуален. О тех, кто обеспечивает безопасность граждан и приходит на помощь попавшим в беду, о новой спасательной и пожарной технике, а также о работе в период распространения коронавирусной инфекции в интервью РИА Новости рассказал начальник Главного управления МЧС России по Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Беседовала Марина Найденкова.— Сергей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, об основных показателях работы столичных спасателей за этот год.— Благодаря грамотно выстроенной работе, уровню оперативного реагирования личного состава и ежегодно проводимому комплексу профилактических мер, в этом году мы добились снижения количества пожаров на 22%. Для сравнения: в этом году их произошло 6555, в прошлом – 8384, а еще пять лет назад за аналогичный период их произошло порядка 14 тысяч. Хочу особо подчеркнуть, что за последние пять лет в Москве не допущено ландшафтных пожаров.Что касается погибших, то в этом году у нас также снижение гибели на 24%, то есть 109 человек. В 2019 году, к сожалению, число погибших составило 143 человека. Кроме того, снижена детская гибель. В этом году, к сожалению, потеряли одного ребенка. В прошлом году было шесть случаев трагической гибели детей. Уменьшилось и число травмированных на 30%. В этом году их 247 человек, в прошлом – 349. За десять месяцев этого года было эвакуировано на пожарах более 11 тысяч человек. В прошлом – свыше 15 тысяч.На водных объектах также наблюдается снижение количества происшествий на 5%, показатель гибели снижен на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С начала года спасено более 100 человек. На дорожно-транспортных происшествиях спасли более 200 человек, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года, когда было более 180 человек. Общественные аварийно-спасательные формирования приняли участие в 912 происшествиях. Добровольцы спасли 194 человека, в 2019 году они уберегли жизни 93 человек.Стоит отметить, что время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений на место вызова в этом году сократилось по сравнению с прошлым и составляет не более семи минут в зависимости от расположения объекта. Это связано с благоустройством парковочных мест, а также с увеличением количества выделенных полос в Москве. Еще один положительный момент: сократилось и время ликвидации пожара. Так, более 95% случаев пожаров были ликвидированы уже через пять минут с момента прибытия пожарных-спасателей. За этими цифрами стоят сотни, тысячи предотвращенных трагедий. Город прикрыт максимально со всех сторон – с суши, с воды и даже с воздуха, если потребуется.— Сколько пожарных и спасателей обеспечивают безопасность в Москве на сегодняшний день? — Пожарно-спасательный гарнизон Москвы включает в себя 192 пожарно-спасательных подразделения с фактической численностью личного состава более 12,5 тысячи человек. Это пожарные и спасатели, сотрудники надзорной деятельности, Центр управления в кризисных ситуациях, государственные инспектора по маломерным судам, спасатели на воде, Московский авиационный центр и Пожарно-спасательный центр департамента ГОЧС и ПБ города Москвы.На боевое дежурство ежедневно заступает более полутора тысяч пожарных и спасателей, добровольцев. На их вооружении около 400 единиц новейшей техники, в том числе 11 вертолетов и два пожарных корабля, беспилотные авиационные системы, 28 мотоциклов.Существенную помощь нам оказывают добровольные пожарные, которые трудятся на благо нашего гарнизона. Отмечу, что с каждым годом этих неравнодушных и инициативных людей становится все больше и больше. Поэтому с уверенностью скажу, что сегодня недостатка сил и средств в Москве нет. Гарнизон на сто процентов готов к любой чрезвычайной ситуации, а пожарные и спасатели, добровольцы всегда готовы прийти на помощь в считанные минуты тем, кто попал в беду.— Охотно ли идут люди на службу в пожарно-спасательные подразделения?— Учитывая то, что служба в пожарно-спасательном ведомстве подразумевает самую благородную миссию: спасение и оказание помощи людям, попавшим в беду, – люди стремятся к нам попасть. Желающих служить в нашей системе много. Однако не каждый может попасть в пожарно-спасательное братство. При уходе профессионалов на заслуженный отдых появляются вакантные должности. На них мы принимаем кандидатов с учетом квалификационных требований, а также с учетом высоких требований к состоянию здоровья.В нашем гарнизоне служат самые сильные и достойные. Хочу отметить, что в спасатели и пожарные идут люди необычные, как бы это удивительно не звучало. В нашей профессии не может быть случайных. Это нелегкий труд. Он подразумевает отвагу и мужество, призвание и профессионализм, умение думать и принимать единственно верные решения, это безусловный рефлекс защищать и рисковать. В современном мире, в это достаточно непростое время на них ложится еще большая ответственность, с которой они справляются сами и помогают другим.— Планируется ли в Москве строительство новых пожарных депо?— Начну с того, что правительство Москвы уделяет огромное внимание вопросам безопасности. Так, в рамках государственной программы города Москвы "Безопасный город" с 2012 года закуплено 213 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и отремонтировано 18 пожарных депо.Из планируемого можно отметить, что в этом году закончено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию двух пожарно-спасательных отрядов в поселениях Киевский и Московский. На ближайшие два года запланировано также строительство и ввод в эксплуатацию 15 пожарных депо, причем 10 из них будут располагаться на территории Новой Москвы. Кроме того, в соответствии с Адресной инвестиционной программой города на 2019-2022 годы запланировано строительство 19 пожарных депо за счет городского бюджета, по 16-ти уже ведутся строительно-монтажные работы.— Расскажите, пожалуйста, о технике, которая в ближайшее время поступит на вооружение гарнизона.— В 2020 году была запланирована поставка 26 единиц современных образцов пожарно-спасательной техники, из них на сегодняшний день за счет средств бюджета Москвы гарнизон уже получил три новых пожарных автолестницы, автоцистерну тяжелого класса на полноприводном шасси, пять пожарных автоцистерн и пожарный автомобиль порошкового тушения.За счет средств федерального бюджета получены автолестница с высотой подъема от 30 до 40 метров, семь пожарных автоцистерн, пожарный автомобиль газодымозащитной службы, шесть легковых автомобилей, а также один передвижной пункт управления беспилотной авиационной системы.— С 2021 года шлагбаумы во дворах и на подъездах к зданию должны будут автоматически разблокироваться в случае пожара. Насколько остро стоит проблема закрытых шлагбаумов и ворот для проезда пожарной техники в столице?— Поверьте, для пожарных шлагбаум не является проблемой доступа к пожару. Так же, как и неаккуратно припаркованные во дворах автомобили. Наши сотрудники никогда не будут стоять в ожидании автовладельца или ключей, они максимально оперативно будут добираться до подъезда, где, например, горит квартира.Возможно, в течение спокойного размеренного дня одна-две минуты кажутся сущей мелочью, но, поверьте, для человека, который отрезан огнем от выхода из квартиры, эти две минуты тянутся вечно. И как бы быстро не бежали пожарные, могут быть потеряны драгоценные секунды, которых может не хватить, чтобы спасти человека. Каждый автовладелец и житель города должен задуматься, готов ли он принять на себя ответственность за чью-то жизнь?Культура безопасности начинается с себя. Устанавливая шлагбаумы, жильцы должны задумываться о собственной безопасности и безопасности их соседей. Ключи от шлагбаума должны находиться у консьержа, чтобы в случае необходимости к моменту подъезда подразделений он был открыт. Или же, проявив сознательность, шлагбаум может открыть и кто-то из жильцов. И в контексте этой проблемы речь идет не только о пожарных и спасателях. "Скорая", Мосгаз, любые другие экстренные службы.— Поговорим об актуальном. Оказала ли влияние пандемия на работу спасателей Москвы?— Пока большая часть москвичей оставалась дома, пожарные и спасатели продолжали выполнять свою работу в круглосуточном режиме, ведь тушить пожар или оказывать помощь нельзя удаленно. Да, были внесены некоторые изменения в график суточных дежурств, но это не отразилось на эффективности работы. Пожарные и спасатели всегда приедут и выполнят свой служебный долг.Сегодня очевидно, что никто не застрахован от вируса. Да, конечно, у нас служат герои, сильные духом и телом, но не будем забывать, что это все же люди. Они болеют, и они тоже оказались под угрозой, поэтому в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в гарнизоне проводятся профилактические мероприятия в соответствии с требованиями и предписаниями Роспотребнадзора и органов власти. Соблюдению всех мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, уделяется большое внимание.Я считаю, что ни пандемия, ни какие-либо другие причины не должны и не могут влиять на работу пожарных и спасателей. Главное, что требуется от московского гарнизона, – оставаться в строю, и это далеко не пустые слова. Что бы ни происходило, важно спасти человека и оказать своевременную помощь. Мы делаем все возможное, чтобы качество нашей работы всегда было на высоте.

https://realty.ria.ru/20201102/spasateli-1582286811.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/mchs-1580429349.html

https://realty.ria.ru/20200805/1575388536.html

https://ria.ru/20201028/pozhar-1581860235.html

https://realty.ria.ru/20201102/khram-1582677532.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, интервью