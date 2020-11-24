https://ria.ru/20201124/zheleznyak-1586060255.html

Депутат ГД заявил о новом рычаге давления на СМИ в США

Депутат ГД заявил о новом рычаге давления на СМИ в США

Объективный взгляд профессиональных журналистов на события в США и других странах мира не на руку властям в Вашингтоне вне зависимости от имени хозяина... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:40

2020-11-24T12:40

2020-11-24T12:40

госдума рф

сергей железняк

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Объективный взгляд профессиональных журналистов на события в США и других странах мира не на руку властям в Вашингтоне вне зависимости от имени хозяина Овального кабинета, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или предоставленных иностранными властями или их представителями."Идея маркировать весь эфирный контент от иностранных властей, которую предложили в США, создает возможности для манипуляций со стороны регулятора и станет очередным рычагом давления на СМИ, чья точка зрения не совпадает с официальной в Вашингтоне", - сказал Железняк.Он подчеркнул, что "помешанные на псевдо-вмешательстве извне на общественно–политические процессы в США" деятели ищут все новые формы ограничения свободы слова и "затыкают рот СМИ", имеющим свой взгляд на происходящее в мире. США продолжают информационную войну против стран, которых считают своими противниками."Мы давно наблюдаем, как в отношении, в первую очередь, российских медиа в США ведется откровенная травля, нашим журналистам создают препятствия для выполнения профессионального долга, вводят незаконные ограничения, оказывают давление", - добавил депутат.Кроме того, подчеркнул политики, американские русофобы вновь используют административные рычаги для усиления недобросовестной конкуренции на рынке СМИ."Очевидно, что объективный взгляд профессиональных журналистов на события в США и других странах мира не на руку властям в Вашингтоне, вне зависимости от имени хозяина Овального кабинета. Интерес американской аудитории к информационным материалам наших журналистов и растущая популярность российских медиа за океаном раздражают политический бомонд США", - отметил Железняк.Он обратил внимание, что в России с вниманием относятся к свободе слова и защите прав журналистов и считают важным информационное разнообразие и готовы воспринимать любую искреннюю точку зрения, однако Россия не позволяет "откровенной лжи и информационных провокаций"."Каждый недружественный шаг в отношении нашей страны должен иметь адекватную оценку и соответствующую реакцию", - заключил парламентарий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, сергей железняк, сша, в мире