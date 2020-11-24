Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/zheleznyak-1586060255.html
Депутат ГД заявил о новом рычаге давления на СМИ в США
Депутат ГД заявил о новом рычаге давления на СМИ в США
Объективный взгляд профессиональных журналистов на события в США и других странах мира не на руку властям в Вашингтоне вне зависимости от имени хозяина... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:40
2020-11-24T12:40
госдума рф
сергей железняк
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149441/28/1494412883_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_438a8f81e9114d32133de8e6a324b748.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Объективный взгляд профессиональных журналистов на события в США и других странах мира не на руку властям в Вашингтоне вне зависимости от имени хозяина Овального кабинета, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или предоставленных иностранными властями или их представителями."Идея маркировать весь эфирный контент от иностранных властей, которую предложили в США, создает возможности для манипуляций со стороны регулятора и станет очередным рычагом давления на СМИ, чья точка зрения не совпадает с официальной в Вашингтоне", - сказал Железняк.Он подчеркнул, что "помешанные на псевдо-вмешательстве извне на общественно–политические процессы в США" деятели ищут все новые формы ограничения свободы слова и "затыкают рот СМИ", имеющим свой взгляд на происходящее в мире. США продолжают информационную войну против стран, которых считают своими противниками."Мы давно наблюдаем, как в отношении, в первую очередь, российских медиа в США ведется откровенная травля, нашим журналистам создают препятствия для выполнения профессионального долга, вводят незаконные ограничения, оказывают давление", - добавил депутат.Кроме того, подчеркнул политики, американские русофобы вновь используют административные рычаги для усиления недобросовестной конкуренции на рынке СМИ."Очевидно, что объективный взгляд профессиональных журналистов на события в США и других странах мира не на руку властям в Вашингтоне, вне зависимости от имени хозяина Овального кабинета. Интерес американской аудитории к информационным материалам наших журналистов и растущая популярность российских медиа за океаном раздражают политический бомонд США", - отметил Железняк.Он обратил внимание, что в России с вниманием относятся к свободе слова и защите прав журналистов и считают важным информационное разнообразие и готовы воспринимать любую искреннюю точку зрения, однако Россия не позволяет "откровенной лжи и информационных провокаций"."Каждый недружественный шаг в отношении нашей страны должен иметь адекватную оценку и соответствующую реакцию", - заключил парламентарий.
https://rsport.ria.ru/20201117/doping-1585015132.html
https://ria.ru/20201112/donbass-1584296622.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149441/28/1494412883_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_e1345eb07decb9ee3e5a3a38f04b1157.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, сергей железняк, сша, в мире

Депутат ГД заявил о новом рычаге давления на СМИ в США

12:40 24.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Объективный взгляд профессиональных журналистов на события в США и других странах мира не на руку властям в Вашингтоне вне зависимости от имени хозяина Овального кабинета, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Федеральная комиссия связи США вынесла на обсуждение предложение о специальной маркировке программ для эфирного вещания, оплаченных или предоставленных иностранными властями или их представителями.
"Идея маркировать весь эфирный контент от иностранных властей, которую предложили в США, создает возможности для манипуляций со стороны регулятора и станет очередным рычагом давления на СМИ, чья точка зрения не совпадает с официальной в Вашингтоне", - сказал Железняк.
Он подчеркнул, что "помешанные на псевдо-вмешательстве извне на общественно–политические процессы в США" деятели ищут все новые формы ограничения свободы слова и "затыкают рот СМИ", имеющим свой взгляд на происходящее в мире. США продолжают информационную войну против стран, которых считают своими противниками.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 15:29
Депутат ГД назвал "закон Родченкова" спланированной акцией против России
"Мы давно наблюдаем, как в отношении, в первую очередь, российских медиа в США ведется откровенная травля, нашим журналистам создают препятствия для выполнения профессионального долга, вводят незаконные ограничения, оказывают давление", - добавил депутат.
Кроме того, подчеркнул политики, американские русофобы вновь используют административные рычаги для усиления недобросовестной конкуренции на рынке СМИ.
"Очевидно, что объективный взгляд профессиональных журналистов на события в США и других странах мира не на руку властям в Вашингтоне, вне зависимости от имени хозяина Овального кабинета. Интерес американской аудитории к информационным материалам наших журналистов и растущая популярность российских медиа за океаном раздражают политический бомонд США", - отметил Железняк.
Он обратил внимание, что в России с вниманием относятся к свободе слова и защите прав журналистов и считают важным информационное разнообразие и готовы воспринимать любую искреннюю точку зрения, однако Россия не позволяет "откровенной лжи и информационных провокаций".
"Каждый недружественный шаг в отношении нашей страны должен иметь адекватную оценку и соответствующую реакцию", - заключил парламентарий.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 14:55
В Госдуме оценили идею Киева переселить россиян из Донбасса
 
Госдума РФСергей ЖелезнякСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка
18:09В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
Лента новостейМолния