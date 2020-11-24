https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586122405.html
Захвативший в заложники шестерых детей в Колпино мужчина сдался
Захвативший в заложники шестерых детей в Колпино мужчина сдался
Житель города Колпино, взявший в заложники шестерых детей, сдался после беседы с районным прокурором. Сейчас он в отделении полиции, заявил представитель... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:49
2020-11-24T16:49
2020-11-24T17:54
захват заложников в колпино
колпино
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Житель города Колпино, взявший в заложники шестерых детей, сдался после беседы с районным прокурором. Сейчас он в отделении полиции, заявил представитель местного управления МВД.Младшему ребенку — три года, старшему — 15 лет. Никто из детей не пострадал, их состояние оценят медики. Ранее в МВД сообщили, что 38-летний вооруженный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения удерживает несовершеннолетних в трехкомнатной квартире на Пролетарской улице. В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть домой. Она рассказала, что муж выгнал ее, заперся внутри и не выходит на связь. При этом через дверь она слышала плач детей. По информации властей, семья переехала в Ленобласть около двух лет назад из Архангельской области. Мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере и имел серьезные финансовые проблемы. "Один из мотивов — это ревность. Он лечился. <...> И, я так понимаю, это результат употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем. Все будет установлено в ходе следствия. (План штурма) был, но это был самый крайний случай", — рассказала замруководителя управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".
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Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках
У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу.
2020-11-24T16:49
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захват заложников в колпино, колпино, в мире
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Житель города Колпино
, взявший в заложники шестерых детей, сдался после беседы с районным прокурором. Сейчас он в отделении полиции, заявил представитель местного управления МВД.
"По предварительной информации, мужчина является биологическим отцом двоих ребят. Двое младших детей имеют отчество Денисович, но отец не вписан в свидетельство о рождении", — сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Младшему ребенку — три года, старшему — 15 лет. Никто из детей не пострадал, их состояние оценят медики.
Ранее в МВД сообщили, что 38-летний вооруженный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения удерживает несовершеннолетних в трехкомнатной квартире на Пролетарской улице. В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть домой. Она рассказала, что муж выгнал ее, заперся внутри и не выходит на связь. При этом через дверь она слышала плач детей.
По информации властей, семья переехала в Ленобласть около двух лет назад из Архангельской области. Мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере и имел серьезные финансовые проблемы.
"Один из мотивов — это ревность. Он лечился. <...> И, я так понимаю, это результат употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем. Все будет установлено в ходе следствия. (План штурма) был, но это был самый крайний случай", — рассказала замруководителя управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".