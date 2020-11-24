https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586115121.html

Захвативший детей мужчина переехал в Петербург из Архангельской области

Захвативший детей мужчина переехал в Петербург из Архангельской области

Мужчина, захвативший в заложники своих шестерых детей, переехал в Колпино из Архангельской области, сообщила РИА Новости представитель администрации Колпинского РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:18

2020-11-24T16:18

2020-11-24T16:18

захват заложников в колпино

архангельская область

колпино

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники своих шестерых детей, переехал в Колпино из Архангельской области, сообщила РИА Новости представитель администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова."Семья переехала года два назад из Архангельской области, откуда точно, не знаю, квартиру снимали", - сказала собеседница агентства.По данным властей, мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере, а "мама нормальная". Семья малообеспеченная.

https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586094929.html

архангельская область

колпино

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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем. 2020-11-24T16:18 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, архангельская область, колпино, происшествия