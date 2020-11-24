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Захвативший детей мужчина переехал в Петербург из Архангельской области
Захвативший детей мужчина переехал в Петербург из Архангельской области
Мужчина, захвативший в заложники своих шестерых детей, переехал в Колпино из Архангельской области, сообщила РИА Новости представитель администрации Колпинского РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:18
2020-11-24T16:18
захват заложников в колпино
архангельская область
колпино
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники своих шестерых детей, переехал в Колпино из Архангельской области, сообщила РИА Новости представитель администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова."Семья переехала года два назад из Архангельской области, откуда точно, не знаю, квартиру снимали", - сказала собеседница агентства.По данным властей, мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере, а "мама нормальная". Семья малообеспеченная.
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архангельская область
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РИА Новости
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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников
Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем.
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захват заложников в колпино, архангельская область, колпино, происшествия

Захвативший детей мужчина переехал в Петербург из Архангельской области

16:18 24.11.2020
 
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
Сотрудник полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники своих шестерых детей, переехал в Колпино из Архангельской области, сообщила РИА Новости представитель администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова.
"Семья переехала года два назад из Архангельской области, откуда точно, не знаю, квартиру снимали", - сказала собеседница агентства.
По данным властей, мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере, а "мама нормальная". Семья малообеспеченная.
На месте захвата заложников в Колпино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:54
Источник заявил о денежных проблемах взявшего в заложники детей в Колпино
 
Захват заложников в КолпиноАрхангельская областьКолпиноПроисшествия
 
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