https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586115121.html
Захвативший детей мужчина переехал в Петербург из Архангельской области
Захвативший детей мужчина переехал в Петербург из Архангельской области
Мужчина, захвативший в заложники своих шестерых детей, переехал в Колпино из Архангельской области, сообщила РИА Новости представитель администрации Колпинского РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:18
2020-11-24T16:18
2020-11-24T16:18
захват заложников в колпино
архангельская область
колпино
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября - РИА Новости. Мужчина, захвативший в заложники своих шестерых детей, переехал в Колпино из Архангельской области, сообщила РИА Новости представитель администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова."Семья переехала года два назад из Архангельской области, откуда точно, не знаю, квартиру снимали", - сказала собеседница агентства.По данным властей, мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере, а "мама нормальная". Семья малообеспеченная.
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Сотрудник коммунальных служб рассказал о мужчине, захватившем заложников
Сотрудник коммунальных служб, работавший в квартире захватившего детей в заложники мужчины, рассказывает о нем.
2020-11-24T16:18
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захват заложников в колпино, архангельская область, колпино, происшествия