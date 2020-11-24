https://ria.ru/20201124/yamal-1586049705.html

Губернатор Ямала провел онлайн-урок для школьников Салехарда

Губернатор Ямала провел онлайн-урок для школьников Салехарда

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел онлайн-урок для школьников Салехарда, сообщает во вторник пресс-служба главы... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:55

2020-11-24T11:55

2020-11-24T11:55

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

новатэк

новый уренгой

ноябрьск

салехард

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел онлайн-урок для школьников Салехарда, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.Артюхов посетил школу №2 в Салехарде и оценил, как организовано дистанционное обучение. Из-за распространения коронавирусной инфекции у учеников с 6 по 11 классы занятия проходят удаленно. Округ бесплатно обеспечивает техникой семьи, которые в этом нуждаются. Уже выдано больше 6 тысяч ноутбуков. Ученики с 1 по 5 класс посещают занятия в обычном режиме. По оценкам медиков, разобщение необходимо для сдерживания заболеваемости и уже дает результаты."Губернатор принял участие в уроке обществознания и ответил на вопросы школьников. На занятии обсуждали выдающихся ямальцев, профессии будущего и перспективы дистанционного обучения", - говорится в сообщении.По словам Артюхова, настоящие герои сейчас – это люди в белых халатах: врачи, медработники, фельдшеры."Онлайн-обучение введено для того, чтобы им было немного легче работать. Как только заболеваемость снизится, безусловно, все вернутся в школу. В целом виртуальные форматы дают много возможностей. Благодаря этому образование становится доступным. Каждый может подключиться и посмотреть лекцию в любом университете мира", – приводятся в сообщении слова губернатора.Артюхов также осмотрел здание школы. В учебном заведении реализуется пилотный проект по созданию физико-математического профиля."Для пилотного проекта по физико-математическому профилю определены три школы – в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Закупаем специальное оборудование, приглашаем и готовим педагогов, работаем с детьми, которые проявляют способности к этому направлению. Будем проводить здесь лекции и интенсивы для учеников других школ", – цитирует пресс-служба слова заместителя директора департамента образования Сергея Бойченко.Посетил губернатор и профильный физико-математический класс для одаренных детей. Он открыт при поддержке ПАО "НОВАТЭК". Учебный план включает изучение профильных предметов – математики и физики, а также китайского языка, черчения, основ нефтегазовой отрасли на английском языке, уточняют власти.

https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html

https://ria.ru/20200904/stipendii-1576793518.html

новый уренгой

ноябрьск

салехард

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дмитрий артюхов, новатэк, новый уренгой, ноябрьск, салехард, общество