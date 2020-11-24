Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201124/yamal-1586049705.html
Губернатор Ямала провел онлайн-урок для школьников Салехарда
Губернатор Ямала провел онлайн-урок для школьников Салехарда
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел онлайн-урок для школьников Салехарда, сообщает во вторник пресс-служба главы... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:55
2020-11-24T11:55
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
новатэк
новый уренгой
ноябрьск
салехард
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_0cbe24305ce7079d592357433fd175df.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел онлайн-урок для школьников Салехарда, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.Артюхов посетил школу №2 в Салехарде и оценил, как организовано дистанционное обучение. Из-за распространения коронавирусной инфекции у учеников с 6 по 11 классы занятия проходят удаленно. Округ бесплатно обеспечивает техникой семьи, которые в этом нуждаются. Уже выдано больше 6 тысяч ноутбуков. Ученики с 1 по 5 класс посещают занятия в обычном режиме. По оценкам медиков, разобщение необходимо для сдерживания заболеваемости и уже дает результаты."Губернатор принял участие в уроке обществознания и ответил на вопросы школьников. На занятии обсуждали выдающихся ямальцев, профессии будущего и перспективы дистанционного обучения", - говорится в сообщении.По словам Артюхова, настоящие герои сейчас – это люди в белых халатах: врачи, медработники, фельдшеры."Онлайн-обучение введено для того, чтобы им было немного легче работать. Как только заболеваемость снизится, безусловно, все вернутся в школу. В целом виртуальные форматы дают много возможностей. Благодаря этому образование становится доступным. Каждый может подключиться и посмотреть лекцию в любом университете мира", – приводятся в сообщении слова губернатора.Артюхов также осмотрел здание школы. В учебном заведении реализуется пилотный проект по созданию физико-математического профиля."Для пилотного проекта по физико-математическому профилю определены три школы – в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Закупаем специальное оборудование, приглашаем и готовим педагогов, работаем с детьми, которые проявляют способности к этому направлению. Будем проводить здесь лекции и интенсивы для учеников других школ", – цитирует пресс-служба слова заместителя директора департамента образования Сергея Бойченко.Посетил губернатор и профильный физико-математический класс для одаренных детей. Он открыт при поддержке ПАО "НОВАТЭК". Учебный план включает изучение профильных предметов – математики и физики, а также китайского языка, черчения, основ нефтегазовой отрасли на английском языке, уточняют власти.
https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html
https://ria.ru/20200904/stipendii-1576793518.html
новый уренгой
ноябрьск
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_48:0:2779:2048_1400x0_80_0_0_7d666b1723f528d5ee72ba1d46a8c0e6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий артюхов, новатэк, новый уренгой, ноябрьск, салехард, общество

Губернатор Ямала провел онлайн-урок для школьников Салехарда

11:55 24.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел онлайн-урок для школьников Салехарда, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
Артюхов посетил школу №2 в Салехарде и оценил, как организовано дистанционное обучение. Из-за распространения коронавирусной инфекции у учеников с 6 по 11 классы занятия проходят удаленно. Округ бесплатно обеспечивает техникой семьи, которые в этом нуждаются. Уже выдано больше 6 тысяч ноутбуков. Ученики с 1 по 5 класс посещают занятия в обычном режиме. По оценкам медиков, разобщение необходимо для сдерживания заболеваемости и уже дает результаты.
Студент в коридоре Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 17:25Ямало-Ненецкий автономный округ
Глава Ямала учредил стипендию для студентов-медиков
"Губернатор принял участие в уроке обществознания и ответил на вопросы школьников. На занятии обсуждали выдающихся ямальцев, профессии будущего и перспективы дистанционного обучения", - говорится в сообщении.
По словам Артюхова, настоящие герои сейчас – это люди в белых халатах: врачи, медработники, фельдшеры.
"Онлайн-обучение введено для того, чтобы им было немного легче работать. Как только заболеваемость снизится, безусловно, все вернутся в школу. В целом виртуальные форматы дают много возможностей. Благодаря этому образование становится доступным. Каждый может подключиться и посмотреть лекцию в любом университете мира", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Салехард - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 17:41Ямало-Ненецкий автономный округ
Почти 30 студентов Ямала получили именную стипендию губернатора
Артюхов также осмотрел здание школы. В учебном заведении реализуется пилотный проект по созданию физико-математического профиля.
"Для пилотного проекта по физико-математическому профилю определены три школы – в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Закупаем специальное оборудование, приглашаем и готовим педагогов, работаем с детьми, которые проявляют способности к этому направлению. Будем проводить здесь лекции и интенсивы для учеников других школ", – цитирует пресс-служба слова заместителя директора департамента образования Сергея Бойченко.
Посетил губернатор и профильный физико-математический класс для одаренных детей. Он открыт при поддержке ПАО "НОВАТЭК". Учебный план включает изучение профильных предметов – математики и физики, а также китайского языка, черчения, основ нефтегазовой отрасли на английском языке, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНоватэкНовый УренгойНоябрьскСалехардОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка
18:09В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
Лента новостейМолния