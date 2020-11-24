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Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрывов двух магнитных бомб в городе Бамиан в одноименной афганской провинции,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:39
2020-11-24T17:39
2020-11-24T17:39
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрывов двух магнитных бомб в городе Бамиан в одноименной афганской провинции, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.Вместе с тем, телеканал Ariana News со ссылкой на МВД сообщает о 13 погибших и 45 пострадавших в результате взрывов.Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на базаре в городе Бамиан, который находится в центральной части одноименной провинции. Телеканал Tolo News сообщал, что рядом с местом взрыва находится отель.Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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афганистан, талибан, в мире
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрывов двух магнитных бомб в городе Бамиан в одноименной афганской провинции, сообщает телеканал Tolo News
со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.
Вместе с тем, телеканал Ariana News
со ссылкой на МВД сообщает о 13 погибших и 45 пострадавших в результате взрывов.
Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на базаре в городе Бамиан, который находится в центральной части одноименной провинции. Телеканал Tolo News сообщал, что рядом с местом взрыва находится отель.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане
идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан
", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России