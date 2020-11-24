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Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрывов двух магнитных бомб в городе Бамиан в одноименной афганской провинции,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:39
2020-11-24T17:39
афганистан
талибан
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрывов двух магнитных бомб в городе Бамиан в одноименной афганской провинции, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.Вместе с тем, телеканал Ariana News со ссылкой на МВД сообщает о 13 погибших и 45 пострадавших в результате взрывов.Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на базаре в городе Бамиан, который находится в центральной части одноименной провинции. Телеканал Tolo News сообщал, что рядом с местом взрыва находится отель.Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.* Террористическая организация, запрещена в России
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афганистан, талибан, в мире

Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17

17:39 24.11.2020
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрывов двух магнитных бомб в городе Бамиан в одноименной афганской провинции, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.
Вместе с тем, телеканал Ariana News со ссылкой на МВД сообщает о 13 погибших и 45 пострадавших в результате взрывов.
Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на базаре в городе Бамиан, который находится в центральной части одноименной провинции. Телеканал Tolo News сообщал, что рядом с местом взрыва находится отель.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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Кто мешает американцам уйти из Афганистана
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
АфганистанТалибанВ мире
 
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