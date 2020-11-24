https://ria.ru/20201124/vzryv-1586132328.html

Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17

Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17

По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрывов двух магнитных бомб в городе Бамиан в одноименной афганской провинции,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:39

2020-11-24T17:39

2020-11-24T17:39

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрывов двух магнитных бомб в городе Бамиан в одноименной афганской провинции, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.Вместе с тем, телеканал Ariana News со ссылкой на МВД сообщает о 13 погибших и 45 пострадавших в результате взрывов.Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на базаре в городе Бамиан, который находится в центральной части одноименной провинции. Телеканал Tolo News сообщал, что рядом с местом взрыва находится отель.Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20201119/amerika-1585247916.html

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афганистан, талибан, в мире