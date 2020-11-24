https://ria.ru/20201124/vzryv-1586058976.html

МЧС опровергло информацию о взрыве газа в доме в Москве

МЧС опровергло информацию о взрыве газа в доме в Москве

Информация в СМИ о взрыве газа в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:36

2020-11-24T12:36

2020-11-24T12:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосгаз

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Информация в СМИ о взрыве газа в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."Информация, вышедшая в ряде СМИ о происшествии на улице Малая Тульская, дом 8, не соответствует действительности. По прибытии пожарно-спасательных подразделений признаков пожара и каких-либо разрушений не обнаружено", - говорится в сообщении.Как рассказали в "Мосгазе", дверь сотрудникам службы открыла хозяйка квартиры, которая занималась готовкой под просмотр ТВ."Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры. По результатам осмотра квартиры… все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Стоит отметить, что бригаду АСФ "Мосгаза" встретила хозяйка квартиры, которая уточнила, что "хлопок на самом деле был в телепередаче", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20201121/gaz-1585700449.html

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгаз, москва, происшествия