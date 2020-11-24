Комитет РСПП по климату обсудит создание системы торговли выбросами
11:36 24.11.2020 (обновлено: 11:42 24.11.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы коксохимического завода ПАО "Кокс" на левом берегу реки Томь в городе Кемерово
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климату обсудит создание в России независимой системы торговли выбросами парниковых газов (Emission Trading System, ETS), сообщил заместитель главы комитета, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.
"Следующим нашим шагом должно стать создание российской ETS, которая будет действовать на добровольной основе. Ее принцип состоит в том, что если российская компания осуществляет проекты по утилизации и сокращению выбросов СО2, то она может предложить кому-то из экспортеров выкупить эти объемы для последующего зачета в рамках TCR (трансграничного углеродного регулирования - ред.) стран-импортеров", - сказал Федун в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, цену CO2 в рамках ETS будет формировать рынок. При этом биржа должна использовать современные механизмы, например блокчейн. Однако чтобы российская система ETS работала, она должна быть адаптирована к специализированным стандартам и признана Европой, а это будет очень сложный процесс, отметил вице-президент "Лукойла".
"Для обсуждения этой темы создан комитет РСПП, который возглавил Андрей Мельниченко (владеет "Еврохимом" и СУЭК - ред.), я буду его заместителем. В комитет вошли представители практически всех крупных компаний, прежде всего экспортеров", - сказал Федун.
По мнению вице-президента "Лукойла", систему ETS в России следует запустить до 2025 года, когда европейские антиуглеродные нормы уже могут коснуться российских экспортеров. "К этому времени система должна быть не просто создана, а сертифицирована и признана Западом. Также нужно учитывать, что другие страны, в том числе Китай и Саудовская Аравия, уже разрабатывают подобные системы. Надо встраиваться в общий тренд, но делать именно независимую систему", - подчеркнул он.
Заниматься созданием и финансированием ETS - задача бизнеса, но регулировать, сертифицировать и продвигать ее все равно должно государство, заключил Федун.
4 ноября, 16:55Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году