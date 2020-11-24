https://ria.ru/20201124/vybrosy-1586045036.html

Комитет РСПП по климату обсудит создание системы торговли выбросами

Комитет РСПП по климату обсудит создание системы торговли выбросами

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климату обсудит создание в России независимой системы торговли выбросами парниковых газов... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:36

2020-11-24T11:36

2020-11-24T11:42

леонид федун

андрей мельниченко

российский союз промышленников и предпринимателей

сибирская угольная энергетическая компания

саудовская аравия

китай

европа

еврохим

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климату обсудит создание в России независимой системы торговли выбросами парниковых газов (Emission Trading System, ETS), сообщил заместитель главы комитета, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун."Следующим нашим шагом должно стать создание российской ETS, которая будет действовать на добровольной основе. Ее принцип состоит в том, что если российская компания осуществляет проекты по утилизации и сокращению выбросов СО2, то она может предложить кому-то из экспортеров выкупить эти объемы для последующего зачета в рамках TCR (трансграничного углеродного регулирования - ред.) стран-импортеров", - сказал Федун в интервью газете "Коммерсант".По его словам, цену CO2 в рамках ETS будет формировать рынок. При этом биржа должна использовать современные механизмы, например блокчейн. Однако чтобы российская система ETS работала, она должна быть адаптирована к специализированным стандартам и признана Европой, а это будет очень сложный процесс, отметил вице-президент "Лукойла"."Для обсуждения этой темы создан комитет РСПП, который возглавил Андрей Мельниченко (владеет "Еврохимом" и СУЭК - ред.), я буду его заместителем. В комитет вошли представители практически всех крупных компаний, прежде всего экспортеров", - сказал Федун.По мнению вице-президента "Лукойла", систему ETS в России следует запустить до 2025 года, когда европейские антиуглеродные нормы уже могут коснуться российских экспортеров. "К этому времени система должна быть не просто создана, а сертифицирована и признана Западом. Также нужно учитывать, что другие страны, в том числе Китай и Саудовская Аравия, уже разрабатывают подобные системы. Надо встраиваться в общий тренд, но делать именно независимую систему", - подчеркнул он.Заниматься созданием и финансированием ETS - задача бизнеса, но регулировать, сертифицировать и продвигать ее все равно должно государство, заключил Федун.

https://ria.ru/20200717/1574434022.html

https://ria.ru/20201104/vybrosy-1583042709.html

саудовская аравия

китай

европа

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леонид федун, андрей мельниченко, российский союз промышленников и предпринимателей, сибирская угольная энергетическая компания, саудовская аравия, китай, европа, еврохим, экономика