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Комитет РСПП по климату обсудит создание системы торговли выбросами
Комитет РСПП по климату обсудит создание системы торговли выбросами
Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климату обсудит создание в России независимой системы торговли выбросами парниковых газов... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:36
2020-11-24T11:42
леонид федун
андрей мельниченко
российский союз промышленников и предпринимателей
сибирская угольная энергетическая компания
саудовская аравия
китай
европа
еврохим
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климату обсудит создание в России независимой системы торговли выбросами парниковых газов (Emission Trading System, ETS), сообщил заместитель главы комитета, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун."Следующим нашим шагом должно стать создание российской ETS, которая будет действовать на добровольной основе. Ее принцип состоит в том, что если российская компания осуществляет проекты по утилизации и сокращению выбросов СО2, то она может предложить кому-то из экспортеров выкупить эти объемы для последующего зачета в рамках TCR (трансграничного углеродного регулирования - ред.) стран-импортеров", - сказал Федун в интервью газете "Коммерсант".По его словам, цену CO2 в рамках ETS будет формировать рынок. При этом биржа должна использовать современные механизмы, например блокчейн. Однако чтобы российская система ETS работала, она должна быть адаптирована к специализированным стандартам и признана Европой, а это будет очень сложный процесс, отметил вице-президент "Лукойла"."Для обсуждения этой темы создан комитет РСПП, который возглавил Андрей Мельниченко (владеет "Еврохимом" и СУЭК - ред.), я буду его заместителем. В комитет вошли представители практически всех крупных компаний, прежде всего экспортеров", - сказал Федун.По мнению вице-президента "Лукойла", систему ETS в России следует запустить до 2025 года, когда европейские антиуглеродные нормы уже могут коснуться российских экспортеров. "К этому времени система должна быть не просто создана, а сертифицирована и признана Западом. Также нужно учитывать, что другие страны, в том числе Китай и Саудовская Аравия, уже разрабатывают подобные системы. Надо встраиваться в общий тренд, но делать именно независимую систему", - подчеркнул он.Заниматься созданием и финансированием ETS - задача бизнеса, но регулировать, сертифицировать и продвигать ее все равно должно государство, заключил Федун.
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леонид федун, андрей мельниченко, российский союз промышленников и предпринимателей, сибирская угольная энергетическая компания, саудовская аравия, китай, европа, еврохим, экономика

Комитет РСПП по климату обсудит создание системы торговли выбросами

11:36 24.11.2020 (обновлено: 11:42 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы коксохимического завода ПАО "Кокс" на левом берегу реки Томь в городе Кемерово
Трубы коксохимического завода ПАО Кокс на левом берегу реки Томь в городе Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климату обсудит создание в России независимой системы торговли выбросами парниковых газов (Emission Trading System, ETS), сообщил заместитель главы комитета, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.
"Следующим нашим шагом должно стать создание российской ETS, которая будет действовать на добровольной основе. Ее принцип состоит в том, что если российская компания осуществляет проекты по утилизации и сокращению выбросов СО2, то она может предложить кому-то из экспортеров выкупить эти объемы для последующего зачета в рамках TCR (трансграничного углеродного регулирования - ред.) стран-импортеров", - сказал Федун в интервью газете "Коммерсант".
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По его словам, цену CO2 в рамках ETS будет формировать рынок. При этом биржа должна использовать современные механизмы, например блокчейн. Однако чтобы российская система ETS работала, она должна быть адаптирована к специализированным стандартам и признана Европой, а это будет очень сложный процесс, отметил вице-президент "Лукойла".
"Для обсуждения этой темы создан комитет РСПП, который возглавил Андрей Мельниченко (владеет "Еврохимом" и СУЭК - ред.), я буду его заместителем. В комитет вошли представители практически всех крупных компаний, прежде всего экспортеров", - сказал Федун.
По мнению вице-президента "Лукойла", систему ETS в России следует запустить до 2025 года, когда европейские антиуглеродные нормы уже могут коснуться российских экспортеров. "К этому времени система должна быть не просто создана, а сертифицирована и признана Западом. Также нужно учитывать, что другие страны, в том числе Китай и Саудовская Аравия, уже разрабатывают подобные системы. Надо встраиваться в общий тренд, но делать именно независимую систему", - подчеркнул он.
Заниматься созданием и финансированием ETS - задача бизнеса, но регулировать, сертифицировать и продвигать ее все равно должно государство, заключил Федун.
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Леонид ФедунАндрей МельниченкоРоссийский союз промышленников и предпринимателейСибирская угольная энергетическая компанияСаудовская АравияКитайЕвропаЕвроХимЭкономика
 
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