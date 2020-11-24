https://ria.ru/20201124/vrachi-1586064925.html

Российские врачи спасли младенца, получившего ожоги 55 процентов тела

Российские врачи спасли младенца, получившего ожоги 55 процентов тела

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли восьмимесячного ребенка, уронившего на себя кастрюлю с кипятком и получившего ожоги 55 процентов РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:54

2020-11-24T12:54

2020-11-24T14:06

здоровье - общество

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли восьмимесячного ребенка, уронившего на себя кастрюлю с кипятком и получившего ожоги 55 процентов тела, ему провели десять операций, ребенок более 40 суток провел в реанимации, сообщила во вторник пресс-служба больницы.По данным пресс-службы, восьмимесячный Кирилл уронил на себя кастрюлю с кипятком, в первые часы после трагедии малыша санавиацией эвакуировали в Челябинскую больницу в критическом состоянии. Прогнозов по состоянию ребенка никто не давал."При ожогах, на мой взгляд, как нигде при других заболеваниях важна командная работа. Потому что одними операциями, а мы сделали ему их больше десяти (по удалению некрозов — мертвых тканей, по пересадке кожи), ребенка не спасти. При наличии ожогового шока усилия хирургов ничего не будут значить, если не будет работать реанимационная и анестезиологическая служба. И здесь огромная заслуга нашего отделения анестезиологии и реанимации. Мы хорошо сработали вместе. И ребенок, который мог умереть, был спасен", — цитирует пресс-служба слова заведующего отделением гнойной хирургии больницы Михаила Погорелова.По данным пресс-службы, в реанимации ребенок провел более 40 суток, на протяжении 33 дней он находился на аппарате искусственной вентиляции легких, ему наложили трахеостому. В палате сохранялся строгий температурный режим — не ниже 30 градусов, работать в таких условиях медперсоналу достаточно тяжело и жарко, но зато комфортно ребенку, добавляется в сообщении.Критическим ожогом у младенцев до года являются ожоги свыше 20 процентов — случай маленького Кирилла стал действительно уникальным и очень сложным даже для опытных специалистов, отмечается в сообщении.Ребенку предстоят долгие месяцы восстановления, пластических операций и реабилитации, добавили в пресс-службе больницы.

https://ria.ru/20200825/operatsiya-1576290764.html

https://ria.ru/20200811/1575644545.html

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здоровье - общество, челябинск, челябинская область, происшествия