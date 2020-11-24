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Теплоснабжение восстановили почти во всем Владивостоке
Теплоснабжение восстановили почти во всем Владивостоке
Отопление после снежного циклона восстановили почти во всех домах Владивостока, исключение - пара порывов, сообщил РИА Новости представитель МУП... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:05
2020-11-24T16:05
2020-11-24T16:05
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Отопление после снежного циклона восстановили почти во всех домах Владивостока, исключение - пара порывов, сообщил РИА Новости представитель МУП "Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей".Во вторник вечером власти сообщили, что энергетики восстановили теплоснабжение крупного района Владивостока Чуркин, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона."Чуркин был последним районом, где не было отопления. Тепло сейчас во всем городе есть, исключение - пара порывов", - сообщил собеседник.В правительстве края РИА Новости уточнили, что Чуркин полностью был без отопления.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
https://ria.ru/20201123/elektrosnabzhenie-1585836496.html
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владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости.
Отопление после снежного циклона восстановили почти во всех домах Владивостока
, исключение - пара порывов, сообщил РИА Новости представитель МУП "Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей".
Во вторник вечером власти сообщили, что энергетики восстановили теплоснабжение крупного района Владивостока Чуркин, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона.
"Чуркин был последним районом, где не было отопления. Тепло сейчас во всем городе есть, исключение - пара порывов", - сообщил собеседник.
В правительстве края РИА Новости уточнили, что Чуркин полностью был без отопления.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.