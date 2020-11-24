https://ria.ru/20201124/vinnyy-gid-rossii-1586034455.html

Онлайн-конференция по итогам проекта "Винный гид России – 2020"

Онлайн-конференция по итогам проекта "Винный гид России – 2020"

26 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам всероссийского национального проекта "Винный гид России – 2020".

2020-11-24T10:44

2020-11-24T10:44

2020-11-24T10:44

анонсы

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Задать вопросУчастники:- статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ;- заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ; - председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;- руководитель Российской системы качества Максим ПРОТАСОВ;- президент союза сомелье и экспертов России Артур САРКИСЯН.Об итогах проверки российских вин в 2020 году, аудите винодельческих хозяйств России, методике независимого исследования, механизме и правилах работы дегустационной комиссии, а также известных российских и иностранных сомелье, которые в нее вошли, будет рассказано в ходе онлайн-конференции.В 2018 году Роскачество совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России запустили проект "Винный гид России". В результате первого исследования был создан обновляемый реестр качественных вин отечественного производства.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы