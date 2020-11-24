Онлайн-конференция по итогам проекта "Винный гид России – 2020"
26 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную итогам всероссийского национального проекта "Винный гид России – 2020".
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Участники:
- статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ;
- заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ;
- председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- руководитель Российской системы качества Максим ПРОТАСОВ;
- президент союза сомелье и экспертов России Артур САРКИСЯН.
Об итогах проверки российских вин в 2020 году, аудите винодельческих хозяйств России, методике независимого исследования, механизме и правилах работы дегустационной комиссии, а также известных российских и иностранных сомелье, которые в нее вошли, будет рассказано в ходе онлайн-конференции.
В 2018 году Роскачество совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России запустили проект "Винный гид России". В результате первого исследования был создан обновляемый реестр качественных вин отечественного производства.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ;
- заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана ЛУТ;
- председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- руководитель Российской системы качества Максим ПРОТАСОВ;
- президент союза сомелье и экспертов России Артур САРКИСЯН.
Об итогах проверки российских вин в 2020 году, аудите винодельческих хозяйств России, методике независимого исследования, механизме и правилах работы дегустационной комиссии, а также известных российских и иностранных сомелье, которые в нее вошли, будет рассказано в ходе онлайн-конференции.
В 2018 году Роскачество совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России запустили проект "Винный гид России". В результате первого исследования был создан обновляемый реестр качественных вин отечественного производства.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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