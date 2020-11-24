https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586074641.html

Россияне смогут бесплатно привиться вакциной "Спутник V"

Россияне смогут бесплатно привиться вакциной "Спутник V"

Прививка вакциной от коронавируса "Спутник V" для граждан России будет бесплатной, говорится в Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:34

2020-11-24T13:34

2020-11-24T13:34

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прививка вакциной от коронавируса "Спутник V" для граждан России будет бесплатной, говорится в Twitter-аккаунте вакцины."Вакцинация "Спутником V" будет бесплатной для граждан России", - отмечается в сообщении.При этом стоимость одной дозы "Спутник V" на международных рынках с февраля 2021 года будет менее 10 долларов, вакцина состоит из двух доз.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно необходимых и важнейших препаратов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586067158.html

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