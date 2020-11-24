https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586068193.html
У провакцинированных "Спутником V" не выявили нежелательных явлений
У провакцинированных "Спутником V" не выявили нежелательных явлений
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" по-прежнему не выявил непредвиденных нежелательных явлений, говорится в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:05
2020-11-24T13:05
2020-11-24T13:05
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" по-прежнему не выявил непредвиденных нежелательных явлений, говорится в Twitter-аккаунте вакцины.В сообщении уточняется, что у части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль. В ходе клинического исследования осуществляется постоянное наблюдение за безопасностью применения вакцины и информация анализируется независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) при участии ведущих российских ученых.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%."Полученные в ходе исследований промежуточные данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. По окончании третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях", - также отмечается в сообщении.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий."НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи разработал одну из наиболее эффективных вакцин против коронавируса в мире с эффективностью выше 90%. Уникальность российской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций", - приводится в сообщении комментарий главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" по-прежнему не выявил непредвиденных нежелательных явлений, говорится в Twitter
-аккаунте вакцины.
"В ходе испытаний (на 24 ноября) специалистами по-прежнему не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается", - отмечается в сообщении.
В сообщении уточняется, что у части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль. В ходе клинического исследования осуществляется постоянное наблюдение за безопасностью применения вакцины и информация анализируется независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) при участии ведущих российских ученых.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
"Полученные в ходе исследований промежуточные данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. По окончании третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях", - также отмечается в сообщении.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
"НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи разработал одну из наиболее эффективных вакцин против коронавируса в мире с эффективностью выше 90%. Уникальность российской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций", - приводится в сообщении комментарий главы Российского фонда прямых инвестиций
Кирилла Дмитриева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.