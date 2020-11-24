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Цена вакцины от коронавируса должна быть приемлемой, заявил Мишустин
Цена вакцины от коронавируса должна быть приемлемой, заявил Мишустин
Цена вакцины от коронавируса должна быть приемлемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:21
2020-11-24T17:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Цена вакцины от коронавируса должна быть приемлемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%."Цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне, и президент неоднократно обращал внимание на это", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.Он отметил, что по его поручению на базе Центра им Гамалеи была создана специальная рабочая группа, которая отвечает за масштабирование производства вакцины, вырабатывает необходимые для этого решения. "Важно, чтобы отечественные производители были обеспечены всеми материалами, сырьем, реагентами, которые необходимы. От этого зависит качество продукции, а также, что очень важно, сроки поставки", - добавил премьер.Он также подчеркнул, что необходимо убедиться в готовности медорганизаций в субъектах РФ к приему и хранению вакцины. "Каждый регион должен иметь соответствующее оборудование: термоконтейнеры, хладоэлементы для её перевозки по всей цепочке – от производства до медицинских учреждений. Все эти вопросы группа должна тщательно проработать", - указал Мишустин.Во вторник в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V" появилась информация о том, что стоимость одной дозы вакцины для международных рынков будет менее 10 долларов (вакцина состоит из двух доз).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

Цена вакцины от коронавируса должна быть приемлемой, заявил Мишустин

15:21 24.11.2020 (обновлено: 17:50 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Цена вакцины от коронавируса должна быть приемлемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
"Цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне, и президент неоднократно обращал внимание на это", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.
Он отметил, что по его поручению на базе Центра им Гамалеи была создана специальная рабочая группа, которая отвечает за масштабирование производства вакцины, вырабатывает необходимые для этого решения. "Важно, чтобы отечественные производители были обеспечены всеми материалами, сырьем, реагентами, которые необходимы. От этого зависит качество продукции, а также, что очень важно, сроки поставки", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
16:40
Перечень жизненно важных препаратов пополнился вакцинами от COVID-19
Он также подчеркнул, что необходимо убедиться в готовности медорганизаций в субъектах РФ к приему и хранению вакцины. "Каждый регион должен иметь соответствующее оборудование: термоконтейнеры, хладоэлементы для её перевозки по всей цепочке – от производства до медицинских учреждений. Все эти вопросы группа должна тщательно проработать", - указал Мишустин.
Во вторник в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V" появилась информация о том, что стоимость одной дозы вакцины для международных рынков будет менее 10 долларов (вакцина состоит из двух доз).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
 
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