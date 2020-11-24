https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586096824.html

Южный Судан направил России запрос на приобретение вакцины от COVID-19

Южный Судан направил России запрос на приобретение вакцины от COVID-19

Южный Судан направил официальный запрос для приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:06

2020-11-24T15:06

2020-11-24T15:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Южный Судан направил официальный запрос для приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве Чол Тонг Маяй Джанг."Наш заместитель главы МИД прибыл сюда (в Москву в конце августа) с визитом и беседовал со своим коллегой Михаилом Богдановым. Он сделал запрос от имени правительства Южного Судана, чтобы воспользоваться этой вакциной. Таким образом, мы подали официальный запрос на ее использование", - заявил дипломат.По его словам, власти Южного Судана также официально попросили правительство РФ предоставить наборы тестов на коронавирус и защитные костюмы, но еще не получили ответ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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