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Южный Судан направил России запрос на приобретение вакцины от COVID-19
Южный Судан направил России запрос на приобретение вакцины от COVID-19
Южный Судан направил официальный запрос для приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:06
2020-11-24T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
южный судан
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Южный Судан направил официальный запрос для приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве Чол Тонг Маяй Джанг."Наш заместитель главы МИД прибыл сюда (в Москву в конце августа) с визитом и беседовал со своим коллегой Михаилом Богдановым. Он сделал запрос от имени правительства Южного Судана, чтобы воспользоваться этой вакциной. Таким образом, мы подали официальный запрос на ее использование", - заявил дипломат.По его словам, власти Южного Судана также официально попросили правительство РФ предоставить наборы тестов на коронавирус и защитные костюмы, но еще не получили ответ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, южный судан, в мире

Южный Судан направил России запрос на приобретение вакцины от COVID-19

15:06 24.11.2020 (обновлено: 15:07 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Южный Судан направил официальный запрос для приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости посол африканской страны в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.
"Наш заместитель главы МИД прибыл сюда (в Москву в конце августа) с визитом и беседовал со своим коллегой Михаилом Богдановым. Он сделал запрос от имени правительства Южного Судана, чтобы воспользоваться этой вакциной. Таким образом, мы подали официальный запрос на ее использование", - заявил дипломат.
По его словам, власти Южного Судана также официально попросили правительство РФ предоставить наборы тестов на коронавирус и защитные костюмы, но еще не получили ответ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваЮжный СуданВ мире
 
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