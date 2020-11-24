https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586068624.html
Разработчик рассказал о результатах второго анализа вакцины "Спутник V"
Разработчик рассказал о результатах второго анализа вакцины "Спутник V"
Результаты второго промежуточного анализа вакцины "Спутник V" соответствуют ожиданиям и прогнозам, сообщается в твиттер-аккаунте вакцины. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:06
2020-11-24T13:06
2020-11-24T13:06
распространение нового коронавируса
денис логунов
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Результаты второго промежуточного анализа вакцины "Спутник V" соответствуют ожиданиям и прогнозам, сообщается в твиттер-аккаунте вакцины."Результаты второго промежуточного анализа вакцины "Спутник V" соответствуют нашим ожиданиям и прогнозам. Демонстрация высокой эффективности вакцины является важным признаком формирования стабильного иммунитета к коронавирусной инфекции у участников исследования", - заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Он предположил, что на последующих промежуточных этапах "Спутник V" продемонстрирует позитивные показатели, что, в свою очередь, приблизит завершение исследований и начало массовой вакцинации россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201123/vaktsina-1586004479.html
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество