https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586068624.html

Разработчик рассказал о результатах второго анализа вакцины "Спутник V"

Разработчик рассказал о результатах второго анализа вакцины "Спутник V"

Результаты второго промежуточного анализа вакцины "Спутник V" соответствуют ожиданиям и прогнозам, сообщается в твиттер-аккаунте вакцины. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:06

2020-11-24T13:06

2020-11-24T13:06

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Результаты второго промежуточного анализа вакцины "Спутник V" соответствуют ожиданиям и прогнозам, сообщается в твиттер-аккаунте вакцины."Результаты второго промежуточного анализа вакцины "Спутник V" соответствуют нашим ожиданиям и прогнозам. Демонстрация высокой эффективности вакцины является важным признаком формирования стабильного иммунитета к коронавирусной инфекции у участников исследования", - заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Он предположил, что на последующих промежуточных этапах "Спутник V" продемонстрирует позитивные показатели, что, в свою очередь, приблизит завершение исследований и начало массовой вакцинации россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1586004479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество