Жителя Югры будут судить за убийство мужчины из-за "неуважительного тона"
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа, который застрелил из ружья мужчину из-за неуважительного общения, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел 11 октября в поселке Выкатной недалеко от Ханты-Мансийска. Ведомство информировало, что 43-летний селянин в ходе ссоры, возникшей с жителем Сургута, временно проживающим в поселке, выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Отмечалось, что стрелявшему не понравился неуважительный тон погибшего. Следствие сообщало, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, прибывшие на место полицейские задержали его, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
В соцсетях также появилась видеозапись, которая зафиксировала произошедшее. На кадрах видно, как несколько человек спорят на дороге, один из мужчин стоит с ружьем, пока оппонент проверяет его "на храбрость" и требует выстрелить в него. В итоге вооруженный мужчина стреляет ему в голову с близкого расстояния. Ряд местных СМИ отмечал, что спор возник из-за ДТП, причем два ключевых участника инцидента, по версии некоторых интернет-изданий, не имели к дорожному происшествию никакого отношения.
"Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении следственного управления.
В ведомстве добавили, что обвиняемый находится под стражей. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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