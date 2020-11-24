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Жителя Югры будут судить за убийство мужчины из-за "неуважительного тона"
Жителя Югры будут судить за убийство мужчины из-за "неуважительного тона"
Житель Ханты-Мансийского автономного округа, который застрелил из ружья мужчину из-за неуважительного общения, предстанет перед судом, сообщает региональное... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T20:09
2020-11-24T20:09
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа, который застрелил из ружья мужчину из-за неуважительного общения, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел 11 октября в поселке Выкатной недалеко от Ханты-Мансийска. Ведомство информировало, что 43-летний селянин в ходе ссоры, возникшей с жителем Сургута, временно проживающим в поселке, выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Отмечалось, что стрелявшему не понравился неуважительный тон погибшего. Следствие сообщало, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, прибывшие на место полицейские задержали его, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".В соцсетях также появилась видеозапись, которая зафиксировала произошедшее. На кадрах видно, как несколько человек спорят на дороге, один из мужчин стоит с ружьем, пока оппонент проверяет его "на храбрость" и требует выстрелить в него. В итоге вооруженный мужчина стреляет ему в голову с близкого расстояния. Ряд местных СМИ отмечал, что спор возник из-за ДТП, причем два ключевых участника инцидента, по версии некоторых интернет-изданий, не имели к дорожному происшествию никакого отношения."Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении следственного управления.В ведомстве добавили, что обвиняемый находится под стражей. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/strelba-1586099256.html
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), сургут, ханты-мансийск, происшествия

Жителя Югры будут судить за убийство мужчины из-за "неуважительного тона"

20:09 24.11.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : СК РФ
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа, который застрелил из ружья мужчину из-за неуважительного общения, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел 11 октября в поселке Выкатной недалеко от Ханты-Мансийска. Ведомство информировало, что 43-летний селянин в ходе ссоры, возникшей с жителем Сургута, временно проживающим в поселке, выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Отмечалось, что стрелявшему не понравился неуважительный тон погибшего. Следствие сообщало, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, прибывшие на место полицейские задержали его, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
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В соцсетях также появилась видеозапись, которая зафиксировала произошедшее. На кадрах видно, как несколько человек спорят на дороге, один из мужчин стоит с ружьем, пока оппонент проверяет его "на храбрость" и требует выстрелить в него. В итоге вооруженный мужчина стреляет ему в голову с близкого расстояния. Ряд местных СМИ отмечал, что спор возник из-за ДТП, причем два ключевых участника инцидента, по версии некоторых интернет-изданий, не имели к дорожному происшествию никакого отношения.
"Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении следственного управления.
В ведомстве добавили, что обвиняемый находится под стражей. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)СургутХанты-МансийскПроисшествия
 
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