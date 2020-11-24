Турция рассчитывает на улучшение отношений с США
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что после вступления в должность президента США Джо Байдена откроется новая страница в турецко-американских отношениях, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"В США прошли выборы. Мы приложим усилия, чтобы вернуть наши отношения в позитивную среду в стратегических интересах обеих стран. В этот период важно, чтобы мы смогли открыть новую страницу в наших отношениях... Особое значение будут иметь отношения нашего парламента с Конгрессом и парламентская дипломатия", - сказал Чавушоглу, выступая на заседании бюджетной комиссии турецкого парламента.
Он напомнил об основных проблемах турецко-американских отношений.
"США не смогли воспрепятствовать деятельности FЕТО (так в Анкаре называют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.), прекратить партнерство с Рабочей партией Курдистана / Cилами самообороны сирийских курдов, воздержаться от языка санкций и угроз", - отметил турецкий министр.
Он добавил, что продолжая связывать поставки российских систем ПВО С-400 с участием Анкары в программе производства истребителей F-35 и санкциями, США вредят отношениям с Турцией в сфере обороны.