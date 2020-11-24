https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586052284.html

Турция рассчитывает на улучшение отношений с США

Турция рассчитывает на улучшение отношений с США

Турция рассчитывает, что после вступления в должность президента США Джо Байдена откроется новая страница в турецко-американских отношениях, заявил глава... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:07

2020-11-24T12:07

2020-11-24T12:07

мевлют чавушоглу

джо байден

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что после вступления в должность президента США Джо Байдена откроется новая страница в турецко-американских отношениях, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."В США прошли выборы. Мы приложим усилия, чтобы вернуть наши отношения в позитивную среду в стратегических интересах обеих стран. В этот период важно, чтобы мы смогли открыть новую страницу в наших отношениях... Особое значение будут иметь отношения нашего парламента с Конгрессом и парламентская дипломатия", - сказал Чавушоглу, выступая на заседании бюджетной комиссии турецкого парламента.Он напомнил об основных проблемах турецко-американских отношений."США не смогли воспрепятствовать деятельности FЕТО (так в Анкаре называют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.), прекратить партнерство с Рабочей партией Курдистана / Cилами самообороны сирийских курдов, воздержаться от языка санкций и угроз", - отметил турецкий министр.Он добавил, что продолжая связывать поставки российских систем ПВО С-400 с участием Анкары в программе производства истребителей F-35 и санкциями, США вредят отношениям с Турцией в сфере обороны.

https://ria.ru/20201110/lavrov-1583885279.html

турция

сша

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мевлют чавушоглу, джо байден, турция, сша, в мире