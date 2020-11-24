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Турция рассчитывает на улучшение отношений с США
Турция рассчитывает на улучшение отношений с США
Турция рассчитывает, что после вступления в должность президента США Джо Байдена откроется новая страница в турецко-американских отношениях, заявил глава... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:07
2020-11-24T12:07
мевлют чавушоглу
джо байден
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что после вступления в должность президента США Джо Байдена откроется новая страница в турецко-американских отношениях, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."В США прошли выборы. Мы приложим усилия, чтобы вернуть наши отношения в позитивную среду в стратегических интересах обеих стран. В этот период важно, чтобы мы смогли открыть новую страницу в наших отношениях... Особое значение будут иметь отношения нашего парламента с Конгрессом и парламентская дипломатия", - сказал Чавушоглу, выступая на заседании бюджетной комиссии турецкого парламента.Он напомнил об основных проблемах турецко-американских отношений."США не смогли воспрепятствовать деятельности FЕТО (так в Анкаре называют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.), прекратить партнерство с Рабочей партией Курдистана / Cилами самообороны сирийских курдов, воздержаться от языка санкций и угроз", - отметил турецкий министр.Он добавил, что продолжая связывать поставки российских систем ПВО С-400 с участием Анкары в программе производства истребителей F-35 и санкциями, США вредят отношениям с Турцией в сфере обороны.
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мевлют чавушоглу, джо байден, турция, сша, в мире

Турция рассчитывает на улучшение отношений с США

12:07 24.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что после вступления в должность президента США Джо Байдена откроется новая страница в турецко-американских отношениях, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
США прошли выборы. Мы приложим усилия, чтобы вернуть наши отношения в позитивную среду в стратегических интересах обеих стран. В этот период важно, чтобы мы смогли открыть новую страницу в наших отношениях... Особое значение будут иметь отношения нашего парламента с Конгрессом и парламентская дипломатия", - сказал Чавушоглу, выступая на заседании бюджетной комиссии турецкого парламента.
Он напомнил об основных проблемах турецко-американских отношений.
"США не смогли воспрепятствовать деятельности FЕТО (так в Анкаре называют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.), прекратить партнерство с Рабочей партией Курдистана / Cилами самообороны сирийских курдов, воздержаться от языка санкций и угроз", - отметил турецкий министр.
Он добавил, что продолжая связывать поставки российских систем ПВО С-400 с участием Анкары в программе производства истребителей F-35 и санкциями, США вредят отношениям с Турцией в сфере обороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 11:16Ситуация в Нагорном Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили шаги по закреплению перемирия в Карабахе
 
Мевлют ЧавушоглуДжо БайденТурцияСШАВ мире
 
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