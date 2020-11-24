https://ria.ru/20201124/transportirovka-1586041475.html

Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах

Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах

Регионы получили право использовать автомобили, купленные для организаций соцобслуживания, для транспортировки пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:23

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2020-11-24T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионы получили право использовать автомобили, купленные для организаций соцобслуживания, для транспортировки пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Она отметила, что власти получают много вопросов по транспортному обеспечению при оказании медицинской помощи в том числе жителей отдаленных населенных пунктов."Здесь я должна сказать, что для решения этих вопросов привлекаются не только специализированные транспортные средства, но и разрешено привлекать любые транспортные средства по средствам заключения соответствующих договоров с транспортными организациями и для довоза пациентов, и для довоза медицинского персонала", - пояснила вице-премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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