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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/transportirovka-1586041475.html
Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах
Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах
Регионы получили право использовать автомобили, купленные для организаций соцобслуживания, для транспортировки пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:23
2020-11-24T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионы получили право использовать автомобили, купленные для организаций соцобслуживания, для транспортировки пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Она отметила, что власти получают много вопросов по транспортному обеспечению при оказании медицинской помощи в том числе жителей отдаленных населенных пунктов."Здесь я должна сказать, что для решения этих вопросов привлекаются не только специализированные транспортные средства, но и разрешено привлекать любые транспортные средства по средствам заключения соответствующих договоров с транспортными организациями и для довоза пациентов, и для довоза медицинского персонала", - пояснила вице-премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах

11:23 24.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионы получили право использовать автомобили, купленные для организаций соцобслуживания, для транспортировки пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По нашему поручению мы дали право субъектам РФ те автомобили, которые были приобретены в 2019 году для учреждений социального обслуживания в рамках национального проекта "Демография", использовать на организацию довоза и пациентов, и медицинского персонала в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Она отметила, что власти получают много вопросов по транспортному обеспечению при оказании медицинской помощи в том числе жителей отдаленных населенных пунктов.
"Здесь я должна сказать, что для решения этих вопросов привлекаются не только специализированные транспортные средства, но и разрешено привлекать любые транспортные средства по средствам заключения соответствующих договоров с транспортными организациями и для довоза пациентов, и для довоза медицинского персонала", - пояснила вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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