Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Регионы получили право использовать автомобили, купленные для организаций соцобслуживания, для транспортировки пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По нашему поручению мы дали право субъектам РФ те автомобили, которые были приобретены в 2019 году для учреждений социального обслуживания в рамках национального проекта "Демография", использовать на организацию довоза и пациентов, и медицинского персонала в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
Она отметила, что власти получают много вопросов по транспортному обеспечению при оказании медицинской помощи в том числе жителей отдаленных населенных пунктов.
"Здесь я должна сказать, что для решения этих вопросов привлекаются не только специализированные транспортные средства, но и разрешено привлекать любые транспортные средства по средствам заключения соответствующих договоров с транспортными организациями и для довоза пациентов, и для довоза медицинского персонала", - пояснила вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.