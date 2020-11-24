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Китай ограничил движение транспорта в городском округе у границ России
Китай ограничил движение транспорта в городском округе у границ России
Власти городского уезда Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае приостановили движение общественного транспорта из-за ухудшения... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T06:56
2020-11-24T06:56
2020-11-24T07:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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внутренняя монголия
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ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Власти городского уезда Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае приостановили движение общественного транспорта из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, говорится в заявлении местного правительства.Меры введены для предотвращения случаев заражения местных жителей, при этом не уточняется, как долго будут действовать ограничения — возобновление нормальной работы общественного транспорта будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации.Во Внутренней Монголии в субботу сообщили о двух случаях COVID-19 в городском уезде Маньчжурия с населением более 172 тысяч человек. Власти решили проверить на нуклеиновую кислоту коронавируса всех жителей города, на утро вторника власти успели протестировать почти 165 тысяч человек.Занятия в детсадах и школах приостановлены, общественные места временно закрыты, массовые мероприятия, включая банкеты, запрещены. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.Также сотрудники общественной безопасности усилили контроль на дорогах, чтобы сократить поток людей между Маньчжурией и расположенным неподалеку районом городского подчинения Чжалайнор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, внутренняя монголия, пекин, китай, в мире