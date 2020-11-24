https://ria.ru/20201124/torgovlya-1586095476.html

Объем торговли Оренбуржья с Узбекистаном вырос вдвое

Объем торговли Оренбуржья с Узбекистаном вырос вдвое

За первое полугодие текущего года объем взаимной торговли Оренбургской области с Узбекистаном вырос в два раза и достиг более 94 миллионов долларов, сообщил... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:58

2020-11-24T14:58

2020-11-24T14:58

оренбургская область

сергей балыкин

наманганская область

узбекистан

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. За первое полугодие текущего года объем взаимной торговли Оренбургской области с Узбекистаном вырос в два раза и достиг более 94 миллионов долларов, сообщил первый вице-губернатор– первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин."По результатам первого полугодия текущего года объем взаимной торговли возрос в два раза и достиг 94,3 миллионов долларов. Потенциал для расширения торговли и производственно-хозяйственной кооперации значителен, и его необходимо использовать к обоюдной выгоде", – отметил Балыкин во время видеоконференции с представителями Наманганской области Республики Узбекистан.По его словам Оренбуржье успешно сотрудничает с Узбекистаном в таких сферах, как сельское хозяйство, торговля, промышленность, образование и здравоохранение.Говоря о совместных бизнес-проектах, Балыкин сказал, что в настоящее время в Наманганской области Узбекистана совместно с бизнесом Оренбуржья реализуются пять инвестиционных проектов на общую сумму 43 миллиона долларов. Завершить их планируется в следующем году, но уже сегодня в рамках одного из проектов построена гостиница в одном из районов Наманганской области.Близок к завершению совместный проект с Оренбургским комбикормовым заводом. По словам Балыкина, наиболее перспективным направлением развития сотрудничества Оренбуржья с областями Республики Узбекистан является участие узбекских партнеров в проекте по созданию на территории Оренбуржья объектов транспортной и оптово-распределительной инфраструктуры для оформления, хранения, распределения и транзита импортируемой из Узбекистана плодоовощной продукции. Соглашение о создании такой инфраструктуры было подписано два года назад, в настоящее время идет работа над технико-экономическим обоснованием проекта. В числе приоритетов - организация взаимных поставок продукции АПК, совместные проекты в области селекции и генетики в растениеводстве и животноводстве, глубокой переработки зерна, овощей и фруктов, поставки в Узбекистан продукции промышленных предприятий Оренбуржья, налаживание кооперации в сфере легкой промышленности с проработкой вопроса организации мелкооптовых поставок тканей, сотрудничество в сфере трудовой миграции.Балыкин также отметил, что особые возможности в правительстве Оренбургской области видят в развитии международного сотрудничества на базе регионального Центра поддержки предпринимательства и экспорта. Оренбуржье предлагает наладить его взаимодействие с аналогичной структурой в Наманганской области. Этому будет способствовать обмен электронными каталогами В2В, представление продукции производителей Наманганской области в Оренбуржье в шоуруме на базе центра "Мой бизнес" и аналогичном шоуруме Оренбургской области в Наманганской.Первый заместитель хокима Наманганской области Толиб Юсупов в свою очередь отметил, что двустороннее международное сотрудничество между Наманганской и Оренбургской областями успешно развивается со дня подписания первого соглашения о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве в 2017 году. Всего в настоящее время действует шесть соглашений о сотрудничестве между Оренбургской областью и хокимиятами Узбекистана - Андижанским, Бухарским, Наманганским, Самаркандским, Сурхандарьинским, Ташкентским и Ферганским.

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сергей балыкин, наманганская область, узбекистан, оренбургская область