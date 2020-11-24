Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/tiktok-1586120807.html
В Индии заблокировали более 40 китайских приложений
В Индии заблокировали более 40 китайских приложений
Власти Индии заблокировали доступ к 43 приложениям, работа которых наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, безопасности государства и общественному... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:43
2020-11-24T16:43
нью-дели
китай
индия
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_9c798f905f25c409447f984029d7f430.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Власти Индии заблокировали доступ к 43 приложениям, работа которых наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, безопасности государства и общественному порядку, сообщило министерство электроники и информационных технологий правительства Индии."Министерство электроники и информационных технологий правительства Индии сегодня издало приказ… блокирующий доступ к 43 мобильным приложениям. Это решение было принято на основе данных, касающихся этих приложений, за участие в деятельности, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государства и общественному порядку", - сообщило министерство во вторник.Среди запрещенных приложений, большинство из которых разработаны китайскими компаниями, программы, принадлежащие китайскому розничному гиганту Alibaba Group - AliSuppliers, AliExpress, Alipay Cashier, а также бизнес-приложения и приложения для знакомств.Отмечается, что решение было принято на основе "всеобъемлющих отчетов, полученных из индийского координационного центра по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел".В конце июня правительство Индии заблокировало доступ к 59 мобильным приложениям, разработанным в Китае, а 2 сентября запретило использование еще 118 таких приложений. Среди запрещенных - клиент китайской социальной сети TikTok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat и популярнейший шутер PUBG Mobile.Решение о запрете китайских приложений принималось на фоне обострения между двумя странами в пограничном высокогорном регионе Ладакх.Ситуация в пограничном регионе обострилась еще в начале мая, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Последний инцидент произошел в начале сентября, когда рядом с одной из передовых позиций Индии в регионе прозвучали предупредительные выстрелы. Нью-Дели и Пекин обвинили в инциденте друг друга. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне военных и дипломатов, однако обе страны продолжали усиление воинских контингентов в регионе и перебрасывали туда различные системы вооружения. Только со стороны Индии в регионе находятся до 50 тысяч солдат, оценивается, что Китай развернул равное количество войск.
https://ria.ru/20201119/sotsseti-1585315921.html
https://ria.ru/20201113/tiktok-1584553979.html
нью-дели
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_4e372ec3c6d859f87aa7c88b986770ab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нью-дели, китай, индия, технологии, в мире

В Индии заблокировали более 40 китайских приложений

16:43 24.11.2020
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Власти Индии заблокировали доступ к 43 приложениям, работа которых наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, безопасности государства и общественному порядку, сообщило министерство электроники и информационных технологий правительства Индии.
"Министерство электроники и информационных технологий правительства Индии сегодня издало приказ… блокирующий доступ к 43 мобильным приложениям. Это решение было принято на основе данных, касающихся этих приложений, за участие в деятельности, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государства и общественному порядку", - сообщило министерство во вторник.
Среди запрещенных приложений, большинство из которых разработаны китайскими компаниями, программы, принадлежащие китайскому розничному гиганту Alibaba Group - AliSuppliers, AliExpress, Alipay Cashier, а также бизнес-приложения и приложения для знакомств.
Отмечается, что решение было принято на основе "всеобъемлющих отчетов, полученных из индийского координационного центра по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел".
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 12:04
Названы соцсети, пользователи которых чаще всего сталкиваются с травлей
В конце июня правительство Индии заблокировало доступ к 59 мобильным приложениям, разработанным в Китае, а 2 сентября запретило использование еще 118 таких приложений. Среди запрещенных - клиент китайской социальной сети TikTok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat и популярнейший шутер PUBG Mobile.
Решение о запрете китайских приложений принималось на фоне обострения между двумя странами в пограничном высокогорном регионе Ладакх.
Ситуация в пограничном регионе обострилась еще в начале мая, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Последний инцидент произошел в начале сентября, когда рядом с одной из передовых позиций Индии в регионе прозвучали предупредительные выстрелы. Нью-Дели и Пекин обвинили в инциденте друг друга. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне военных и дипломатов, однако обе страны продолжали усиление воинских контингентов в регионе и перебрасывали туда различные системы вооружения. Только со стороны Индии в регионе находятся до 50 тысяч солдат, оценивается, что Китай развернул равное количество войск.
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 19:59
США дали TikTok отсрочку на 15 дней
 
Нью-ДелиКитайИндияТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
Лента новостейМолния