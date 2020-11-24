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В Индии заблокировали более 40 китайских приложений

В Индии заблокировали более 40 китайских приложений

Власти Индии заблокировали доступ к 43 приложениям, работа которых наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, безопасности государства и общественному... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:43

2020-11-24T16:43

2020-11-24T16:43

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Власти Индии заблокировали доступ к 43 приложениям, работа которых наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, безопасности государства и общественному порядку, сообщило министерство электроники и информационных технологий правительства Индии."Министерство электроники и информационных технологий правительства Индии сегодня издало приказ… блокирующий доступ к 43 мобильным приложениям. Это решение было принято на основе данных, касающихся этих приложений, за участие в деятельности, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности государства и общественному порядку", - сообщило министерство во вторник.Среди запрещенных приложений, большинство из которых разработаны китайскими компаниями, программы, принадлежащие китайскому розничному гиганту Alibaba Group - AliSuppliers, AliExpress, Alipay Cashier, а также бизнес-приложения и приложения для знакомств.Отмечается, что решение было принято на основе "всеобъемлющих отчетов, полученных из индийского координационного центра по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел".В конце июня правительство Индии заблокировало доступ к 59 мобильным приложениям, разработанным в Китае, а 2 сентября запретило использование еще 118 таких приложений. Среди запрещенных - клиент китайской социальной сети TikTok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat и популярнейший шутер PUBG Mobile.Решение о запрете китайских приложений принималось на фоне обострения между двумя странами в пограничном высокогорном регионе Ладакх.Ситуация в пограничном регионе обострилась еще в начале мая, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Последний инцидент произошел в начале сентября, когда рядом с одной из передовых позиций Индии в регионе прозвучали предупредительные выстрелы. Нью-Дели и Пекин обвинили в инциденте друг друга. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне военных и дипломатов, однако обе страны продолжали усиление воинских контингентов в регионе и перебрасывали туда различные системы вооружения. Только со стороны Индии в регионе находятся до 50 тысяч солдат, оценивается, что Китай развернул равное количество войск.

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нью-дели, китай, индия, технологии, в мире