Онлайн-конференция российского теннисиста Андрея Рублёва
25 ноября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию российского теннисиста Андрея РУБЛЁВА, посвященную итогам спортивного сезона.
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2020 год – самый успешный в карьере российского спортсмена. В ходе прошедшего сезона Андрей Рублёв выиграл 5 турниров и завершил его на 8-й строчке в рейтинге ATP, впервые в карьере попав на Итоговый турнир ATP.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
2020 год – самый успешный в карьере российского спортсмена. В ходе прошедшего сезона Андрей Рублёв выиграл 5 турниров и завершил его на 8-й строчке в рейтинге ATP, впервые в карьере попав на Итоговый турнир ATP.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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