https://ria.ru/20201124/tennis-1586104688.html

Онлайн-конференция российского теннисиста Андрея Рублёва

Онлайн-конференция российского теннисиста Андрея Рублёва

25 ноября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию российского теннисиста Андрея РУБЛЁВА, посвященную итогам спортивного сезона.

2020-11-24T15:37

2020-11-24T15:37

2020-11-24T15:37

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Задать вопрос2020 год – самый успешный в карьере российского спортсмена. В ходе прошедшего сезона Андрей Рублёв выиграл 5 турниров и завершил его на 8-й строчке в рейтинге ATP, впервые в карьере попав на Итоговый турнир ATP.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы