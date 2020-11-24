https://ria.ru/20201124/telekonkurs-1586154930.html

Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик" пройдет 1-8 декабря

Международный телеконкурс юных музыкантов "Щелкунчик" пройдет 1-8 декабря

С 1 по 8 декабря 2020 года в Москве пройдет XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". В этом году в Москву на конкурс приедут 48 юных РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:35

2020-11-24T19:35

2020-11-24T19:35

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МОСКВА, 24 ноя — Пресс-служба ТВ "Культура". С 1 по 8 декабря 2020 года в Москве пройдет XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". В этом году в Москву на конкурс приедут 48 юных музыкантов из 23 стран мира и 12 городов России. Соберется и международное жюри из России, Европы и США. Несмотря на пандемию, конкурс состоится!"В этом году конкурс "Щелкунчик" проходит в совершенно особой ситуации. В условиях, когда зрители ограничены в доступе к живой музыке, именно телевидение становится главной профессиональной платформой –сценой музыкальных событий", – отмечает председатель Попечительского совета конкурса Ирина Никитина-Хефлингер."Когда мы сталкиваемся с неизвестностью, музыка придает нам силы. Когда мы переживаем невосполнимую потерю, музыка нас утешает. Когда мы с успехом перешагиваем очередной рубеж, музыка приносит нам радость",– отмечает директор Международного музыкального фонда Ланг Ланга Лешек Лукас Барвински-Браун.Участники XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" состязаются в трех номинациях: Фортепиано; Струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас, арфа); Духовые (кроме блок-флейты) и ударные инструменты.В Концертном зале им. П.И. Чайковского днем 1 декабря пройдет жеребьевка, которая определит порядок выступления участников, а вечером состоится торжественное открытие конкурса. Смотр включает III тура: программа I и II туров исполняется соло или с концертмейстером. III тур состоится 8 декабря и определит имена лауреатов. Участники III тура выступят с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением дирижера Михаила Шехтмана в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Каждый участник I тура получит диплом участника конкурса, участники II тура – звание дипломанта конкурса и памятные призы. Победителями III тура станут 9 лауреатов (по 3 в каждой номинации), которые получат премии и памятные призы:I премия – "Золотой Щелкунчик";II премия – "Серебряный Щелкунчик";III премия – "Бронзовый Щелкунчик".При помощи смс-голосования 8 декабря также определится обладатель приза зрительских симпатий.Выступления участников конкурса пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского и в органном концертном зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.Церемонии открытия и закрытия конкурса, а также конкурсные туры будут транслироваться в прямом эфире телеканала "Культура", а также на сайте телеканала и новой онлайн-платформе ВГТРК "СМОТРИМ".Агентство РИА Новости выступит традиционным информационным партнером Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик".О Конкурсе:Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Совсем юные артисты, не достигшие 15 лет, выступают на академических сценах столицы России, исполняя сложнейшие и совсем не детские классические произведения. Для молодых музыкантов "Щелкунчик" – это уникальная возможность заявить о себе и подняться на новую ступень в профессиональном развитии. Благодаря прямым телевизионным эфирам и онлайн-трансляциям всех этапов конкурса, его участники получают многомиллионную аудиторию, известность и признание публики. В финале конкурса лауреаты традиционно выступают в сопровождении симфонического оркестра на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского – одной из лучших площадок Москвы.С 2016 года "Щелкунчик" является членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY). XVI конкурс стал финалистом премии ТЭФИ в номинации "Передачи для детей и юношества".Состязание талантов не заканчивается для его участников церемонией закрытия, премиями и подарками. Конкурсанты "Щелкунчика" поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, при поддержке известных российских и зарубежных музыкантов концертируют в разных городах России и мира, участвуют в самых престижных музыкальных фестивалях.За 20 лет существования конкурса в нем приняли участие более 500 юных музыкантов из 83 городов России и из 23 стран мира. Гран-при получили 6 человек, 37 человека получили приз "Золотой Щелкунчик", 43 – "Серебряный" и 29 – "Бронзовый". На конкурсных прослушиваниях побывало более 50 тысяч зрителей. Финалисты конкурса играют в сопровождении знаменитых оркестров: Московского камерного оркестра Musica Viva, оркестра "Виртуозы Москвы", Государственного академического Большого Симфонического оркестра России им. Е. Светланова, Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Конкурсанты выходили на сцену вместе со знаменитыми дирижерами: Владимиром Федосеевым, Александром Рудиным, Саулюсом Сондецкисом, Сергеем Стадлером и другими.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы