https://ria.ru/20201124/sud-1586008984.html

Суд Пенсильвании отказался удовлетворить иск Трампа

Суд Пенсильвании отказался удовлетворить иск Трампа

Верховный суд Пенсильвании отказал предвыборному штабу Дональда Трампа в иске, где содержалось требование не засчитывать более 8 тысяч голосов избирателей,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T01:53

2020-11-24T01:53

2020-11-24T01:53

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

питтсбург

пенсильвания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_b17a6a33dfea394b20c97f3dd856da50.jpg

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отказал предвыборному штабу Дональда Трампа в иске, где содержалось требование не засчитывать более 8 тысяч голосов избирателей, говорится в решении суда.Суд отказался убирать из результатов подсчета 8329 поданных по почте голосов, где на конвертах не хватало информации. Кроме того, суд постановил засчитать 2349 голосов в округе Аллегени (город Питтсбург), которые ранее были убраны из итогов подсчета по той же причине.Демократ Джо Байден получил около трех четвертей голосов, поданных в Пенсильвании по почте. Байден побеждает в Пенсильвании с отрывом в 80 тысяч голосов, так что нынешний иск не мог изменить результаты выборов. Победителю выборов в Пенсильвании достаются 20 выборщиков.Президент-республиканец Дональд Трамп не признает поражения на выборах и оспаривает их результаты в ряде штатов, но суды пока что не нашли оснований удовлетворить какой-либо из исков Трампа.

https://ria.ru/20201124/itogi-1586006542.html

вашингтон

питтсбург

пенсильвания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, джо байден, питтсбург, пенсильвания, сша, в мире