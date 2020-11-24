https://ria.ru/20201124/sud-1586008984.html
Суд Пенсильвании отказался удовлетворить иск Трампа
Суд Пенсильвании отказался удовлетворить иск Трампа
Верховный суд Пенсильвании отказал предвыборному штабу Дональда Трампа в иске, где содержалось требование не засчитывать более 8 тысяч голосов избирателей,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:53
2020-11-24T01:53
2020-11-24T01:53
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отказал предвыборному штабу Дональда Трампа в иске, где содержалось требование не засчитывать более 8 тысяч голосов избирателей, говорится в решении суда.Суд отказался убирать из результатов подсчета 8329 поданных по почте голосов, где на конвертах не хватало информации. Кроме того, суд постановил засчитать 2349 голосов в округе Аллегени (город Питтсбург), которые ранее были убраны из итогов подсчета по той же причине.Демократ Джо Байден получил около трех четвертей голосов, поданных в Пенсильвании по почте. Байден побеждает в Пенсильвании с отрывом в 80 тысяч голосов, так что нынешний иск не мог изменить результаты выборов. Победителю выборов в Пенсильвании достаются 20 выборщиков.Президент-республиканец Дональд Трамп не признает поражения на выборах и оспаривает их результаты в ряде штатов, но суды пока что не нашли оснований удовлетворить какой-либо из исков Трампа.
https://ria.ru/20201124/itogi-1586006542.html
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, питтсбург, пенсильвания, сша, в мире